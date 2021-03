Lockdown: Τετάρτη ή Πέμπτη οι ανακοινώσεις για λιανεμπόριο και σχολεία

Η κυβερνητική εκπρόσωπος μίλησε για το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών, την εστίαση, τον τουρισμό, τα self tests και τα εμβόλια -«Είναι νωρίς για την επέκταση του ωραρίου κυκλοφορίας και μετακινήσεις από νομό σε νομό», τόνισε

Έτσι, ένα βήμα πιο κοντά για την επαναλειτουργία της στις 5 του Απρίλη βρίσκεται η

μετά και το νέο σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα

Ο συνδυασμός των self tests με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις, την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων εκ μέρους των καταστημάτων αλλά και του 3ωρου χρονικού ορίου που θα δίνεται στον καταναλωτή μία φορά την ημέρα με αποστολή sms στο νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό κωδικό

, θεωρούν ότι διαμορφώνουν τις βάσεις για την πλήρη και ασφαλή επαναφορά της αγοράς χωρίς click away και click inside.

Οι ίδιες αρμόδιες πηγές μάλιστα εξηγούσαν ότι η εργαλειοποίηση των self tests σε συνδυασμό με την ταχεία διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού μπορεί να είναι το στοιχείο εκείνο που θα αλλάξει τις βάσεις «

» (σσ game changer) δίδοντας κρίσιμα περιθώρια για τη επαναλειτουργία κλάδων της οικονομίας.

Μάλιστα προδικάζουν πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να μπει και η εστίαση πλέον στις συζητήσεις για επανέναρξη εργασιών. Κάτι, ωστόσο, που θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα αλλά αφού προηγηθούν το λιανεμπόριο και τα σχολεία.

Στόχος όπως επισημαίνουν είναι μέχρι το Πάσχα να έχει επιτραπεί και η

αποκλειστικά όμως σε εξωτερικούς χώρους.

Προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας είναι το άνοιγμα των

, τόνισε μιλώντας στον

η υφυπουργός Παιδείας,

.

Όπως εξήγησε αυτό συμβαίνει διότι έχουν λειτουργήσει πολύ λιγότερο στη δια ζώσης εκπαίδευση ενώ ετοιμάζονται και για εξετάσεις.

σημείωσε η υφυπουργός. Σύμφωνα με την κ. Μακρή, το υπουργείο έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο στην επιστημονική επιτροπή για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η απόφαση των ειδικών αναμένεται τη Τετάρτη όταν και θα συνεδριάσουν. Όσον αφορά τις μικρότερες τάξεις αλλά και τα

, εξήγησε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή εισήγηση. Τόνισε δε, ότι θα κριθούν όλα αναλόγως με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η κ. Μακρή σημείωσε ακόμη ότι το self test ειναι ένα όπλο, που θα συμβάλει μαζί με τους εμβολιασμούς στο άνοιγμα.

Δύο διαφορετικές «σχολές» για την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την άρση του lockdown από τις 5 Απρίλη μέχρι το Πάσχα «συγκρούονται» στο ευρύτερο κάδρο των αρμόδιων, κυβερνητικών και ειδικών, για την αναχαίτιση του τρίτου και πιο «σκληρού» κύματος τηςΤα βλέμματα είναι στραμμένα στην, όπου και θα εξεταστεί η πρόταση για το άνοιγμα αρχικά του λιανεμπορίου και της εκπαίδευσης καθώς και της άρσης των περιορισμών για τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Στο επόμενο πακέτο εισηγήσεων τοποθετείται το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, που με την τωρινή ανάγνωση των δεδομένων υπολογίζεται ότι μπορεί να «κλειδώσει» για το τελευταίο δεκαήμερο του Απρίλη.Η επιδημιολογική εικόνα με τα πολλά κρούσματα και τις ισχυρές πιέσεις στο ΕΣΥ διατηρεί τον «συναγερμό» στις αρμόδιες υπηρεσίες και προβληματίζει την Επιτροπή των Ειδικών η οποία την Τετάρτη θα καταθέσει τις προτάσεις της στην κυβέρνηση., ώστε να υπάρξει ένα διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών για την προετοιμασία της νέας «πρεμιέρας» στην εκπαίδευση και το«Με τους εμβολιασμούς, τα self tests και με σύμμαχο τον καιρό μπορούμε να μιλάμε για ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης χωρίς να απεμπολούμε τα μέτρα προστασίας ανέφερε χθες το βράδυ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ,δίνοντας το «στίγμα» των προθέσεων της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση εντός του Απρίλη. Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι τα μέτρα έχουν αποφέρει αποτελέσματα και πρόσθεσε ότι υπάρχει πίεση αλλά πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη μέρα: “διότι λήγει η χειμερινή περίοδος που λόγω του κρύου τα μέτρα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά, μπαίνουμε στην άνοιξη με σύμμαχο τον καιρό κι έχουμε και δυο ακόμα συμμάχους: τον εμβολιασμό του πληθυσμού που θέτει μια ασπίδα προστασίας, το λεγόμενο τείχος ανοσίας στους ηλικιωμένους και ευάλωτους και ταυτόχρονα θα έχουμε και πολύ περισσότερα μαζικά οικιακά τεστ».. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του κ. Σκέρτσου στην ΕΡΤ: «Ο κόσμος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση, αυτό πρέπει να γίνει με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο από αυτό που γίνεται σήμερα, άρα η περίοδος των περιορισμών ως προς τις διαδημοτικές μετακινήσεις πρέπει να σταματήσει και να πάμε σε μια οργανωμένη πλέον και με τάξη διαδικασία εξόδου των ανθρώπων με τη βοήθεια και του καλού καιρού σε εξωτερικούς χώρους».Ένα βασικό «εργαλείο» για το ασφαλές άνοιγμα αυτών των δραστηριοτήτων την προσεχή εβδομάδα, εκτός απροόπτου, είναι η διάθεση 10 εκατομμυρίων self test στα φαρμακεία από τις αρχές του Απρίλη.Η χρήση τους -δωρεάν τέσσερα τον μήνα για κάθε πολίτη που θα προσκομίζει το ΑΜΚΑ του στα φαρμακεία- θα αξιοποιηθεί και για το άνοιγμα των σχολείων καθώς θα συμβάλει στην αυτοδιάγνωση μαθητών και καθηγητών. Σημαντική θεωρείται η συμβολή τους και για το άνοιγμα του λιανεμπορίου και αργότερα της εστίασης. Θα αφορά όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί και στον χώρο του τουρισμού για τον κόσμο του οποίου -γύρω στις 300.000- εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης του εμβολιασμού μετά τις ευπαθείς ομάδες αλλά εντός του Μάη.«Η 5η Απριλίου ειναι μία ημερομηνία που και εμείς θα θέλαμε να λειτουργήσουν τα σχολεία, αλλά δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα»Τα self test εν τω μεταξύ… προκάλεσαν σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του, αφού η Κουμουνδούρου έσπευσε να «συμπεράνει» ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται για απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Siemens. Πριν από λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη εξαπέλυσε πυρά εναντίον της Κουμουνδούρου κάνοντας λόγο για την κατασκευή μιας ψεύτικης ιστορίας. «Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο ΣΥΡΙΖΑ με επίσημη ανακοίνωσή του έσπευσε να εκτοξεύσει λάσπη και ψέματα στον ανεμιστήρα καταγγέλλοντας τον ίδιο τον πρωθυπουργό για φωτογραφική απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Siemens για την προμήθεια τωνΚατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία, αποδεικνύοντας ότι δεν ορρωδεί προ ουδενός προκειμένου να πλήξει την διαχείριση της πανδημίας και την προσπάθεια για ελεγχόμενη επανεκκίνηση και άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας. Κατασκεύασε μια ψεύτικη ιστορία όπως μόνο αυτός ξέρει», δήλωσε η κυρία Πελώνη επισημαίνοντας την σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση των 31 εταιρειών που κατέθεσαν ενδιαφέρον.«Σήμερα που τα fake news του κατέρρευσαν, οι λασπολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ σιωπούν. 31 εταιρείες υπέβαλαν προσφορές στον διαγωνισμό και ο φάκελος κατατίθεται σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Προκύπτει ότι δεν πληρούσε καν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από τους ειδικούς»,: «Η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένοχη. Ας απαντήσει επιτέλους. Συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, πρώτα από όλη την Ευρώπη και πριν η προμήθειά τους καταστεί εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού; Συμφωνεί να ανοίξουν δραστηριότητες με τη χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει η επιστήμη; Ή θα επιμείνει να εύχεται την καταστροφή για να βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα; Όση λάσπη κι αν πετάξουν, γυρίζει πίσω».

