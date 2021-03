Θεσσαλονίκη: «Έφοδος» της Αστυνομίας για συνωστισμό έξω από καφέ-μπαρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο πόδι βρίσκονται οι, μετά και τις διάφορες καταγγελίες για, έξω από καφέ και μπαρ που λειτουργούν με take away στο κέντρο της πόλης.Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, η Αστυνομία έκανε εκτεταμένους ελέγχους στους θαμώνες, οι οποίοι άρχισαν να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο, βεβαιώνοντας μέχρι στιγμής πολλά πρόστιμα τωνΤα άτομα επικαλέστηκαν διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να κάνουν την έξοδό τους.κυρίως ατόμων από νωρίς παίρνουν τον καφέ ή το ποτό τους από επιχειρήσεις πού βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και λειτουργούν αποκλειστικά με take away, ωστόσο στη συνέχεια αντί να αποχωρήσουν παραμένουν έξω από τον χώρο διασκεδάζοντας με αυτόν τον τρόπο.