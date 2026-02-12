Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ανησυχητική έρευνα για τις φώκαινες: Ο θόρυβος των σκαφών μπορεί να οδηγήσει στον υποσιτισμό τους
Ανησυχητική έρευνα για τις φώκαινες: Ο θόρυβος των σκαφών μπορεί να οδηγήσει στον υποσιτισμό τους
Καταγράφηκε μείωση 45% στους ήχους που χρησιμοποιούν για τροφή και επικοινωνία όταν αυξάνεται η κίνηση πλοίων
Οι φώκαινες (είδος δελφινιού) εκπέμπουν σημαντικά λιγότερα «buzzes» - σύντομους ήχους που χρησιμοποιούν για να τραφούν και να κοινωνικοποιηθούν - όταν βρίσκονται κοντά τους σκάφη, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα για τα θαλάσσια θηλαστικά.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, στην πανεπιστημιούπολη του Πένριν, χρησιμοποίησαν υποβρύχια μικρόφωνα για να καταγράψουν και να χαρτογραφήσουν τους ήχους των φώκαινων σε συνδυασμό με την κίνηση πλοίων στο Λίτλ Μπελτ, ένα στενό που συνδέει τη Βαλτική Θάλασσα με τη Βόρεια Θάλασσα, μεταδίδει το BBC.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τις περιόδους με τη μεγαλύτερη θαλάσσια κυκλοφορία, οι ήχοι «buzz» μειώνονταν κατά 45%, όπως ανέφεραν οι επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος.
Οι φώκαινες τρέφονται σχεδόν διαρκώς, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς η μείωση της δραστηριότητάς τους θα μπορούσε να έχει «σημαντικές επιπτώσεις» στους πληθυσμούς τους.
Η μελέτη κατέγραψε ότι η δραστηριότητα των φώκαινων μειωνόταν εντονότερα κατά τις θερινές ώρες της ημέρας, όταν το Λίτλ Μπελτ παρουσίαζε τη μεγαλύτερη κίνηση σκαφών. Αντίθετα, όταν δεν υπήρχαν πλοία στην περιοχή, η δραστηριότητα αυξανόταν.
Η Ρέιτσελ Λένον, που συν-ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι «η χρόνια θαλάσσια κυκλοφορία ενδέχεται να περιορίζει την ικανότητα των φώκαινων να τρέφονται και να κοινωνικοποιούνται αποτελεσματικά».
Όπως πρόσθεσε, «γνωρίζουμε από άλλες μελέτες ότι η διατάραξη της τροφοληψίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία των φώκαινων, τη φυσική τους κατάσταση και τελικά την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους».
Η συν-συγγραφέας της μελέτης Σάρον Μέρκλ διευκρίνισε ότι στόχος της έρευνας δεν ήταν να αξιολογήσει άμεσα τον αντίκτυπο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στις φώκαινες, ωστόσο τόνισε πως η διαταραχή που διαπιστώθηκε «πιθανότατα επηρεάζει την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν σε άλλους περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες».
Ο Γιόνας Τέιλμαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, το οποίο συνεργάστηκε στην έρευνα, ανέφερε: «Η μελέτη αυτή προσθέτει στοιχεία στην αυξανόμενη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο υποθαλάσσιος θόρυβος και η αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία επηρεάζουν το περιβάλλον μας».
Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα «θα αξιοποιηθούν στο μέλλον για τη διαχείριση του αριθμού των σκαφών, της ταχύτητάς τους και της κατανομής τους σε προστατευόμενες περιοχές».
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, στην πανεπιστημιούπολη του Πένριν, χρησιμοποίησαν υποβρύχια μικρόφωνα για να καταγράψουν και να χαρτογραφήσουν τους ήχους των φώκαινων σε συνδυασμό με την κίνηση πλοίων στο Λίτλ Μπελτ, ένα στενό που συνδέει τη Βαλτική Θάλασσα με τη Βόρεια Θάλασσα, μεταδίδει το BBC.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τις περιόδους με τη μεγαλύτερη θαλάσσια κυκλοφορία, οι ήχοι «buzz» μειώνονταν κατά 45%, όπως ανέφεραν οι επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος.
Οι φώκαινες τρέφονται σχεδόν διαρκώς, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς η μείωση της δραστηριότητάς τους θα μπορούσε να έχει «σημαντικές επιπτώσεις» στους πληθυσμούς τους.
Η μελέτη κατέγραψε ότι η δραστηριότητα των φώκαινων μειωνόταν εντονότερα κατά τις θερινές ώρες της ημέρας, όταν το Λίτλ Μπελτ παρουσίαζε τη μεγαλύτερη κίνηση σκαφών. Αντίθετα, όταν δεν υπήρχαν πλοία στην περιοχή, η δραστηριότητα αυξανόταν.
Η Ρέιτσελ Λένον, που συν-ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι «η χρόνια θαλάσσια κυκλοφορία ενδέχεται να περιορίζει την ικανότητα των φώκαινων να τρέφονται και να κοινωνικοποιούνται αποτελεσματικά».
Όπως πρόσθεσε, «γνωρίζουμε από άλλες μελέτες ότι η διατάραξη της τροφοληψίας μπορεί να επηρεάσει την υγεία των φώκαινων, τη φυσική τους κατάσταση και τελικά την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους».
Η συν-συγγραφέας της μελέτης Σάρον Μέρκλ διευκρίνισε ότι στόχος της έρευνας δεν ήταν να αξιολογήσει άμεσα τον αντίκτυπο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στις φώκαινες, ωστόσο τόνισε πως η διαταραχή που διαπιστώθηκε «πιθανότατα επηρεάζει την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν σε άλλους περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες».
Ο Γιόνας Τέιλμαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όρχους, το οποίο συνεργάστηκε στην έρευνα, ανέφερε: «Η μελέτη αυτή προσθέτει στοιχεία στην αυξανόμενη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο υποθαλάσσιος θόρυβος και η αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία επηρεάζουν το περιβάλλον μας».
Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα «θα αξιοποιηθούν στο μέλλον για τη διαχείριση του αριθμού των σκαφών, της ταχύτητάς τους και της κατανομής τους σε προστατευόμενες περιοχές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα