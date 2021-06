Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες στο 17ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με τη συμμετοχή, μεταξύ των οποίων ηδιευθύντρια τουκαι Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization–WHO) αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος το(CEST2021), το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα από το GlobalNetwork of Environmental Science and Technology (Global NEST) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό καιΟιυπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από την επιστημονική του ομάδα αλλά και από τα Πανεπιστήμια του Salerno (Ιταλία), του Cincinnati (ΗΠΑ) και του Imperial College London (Μεγάλη Βρετανία).Η διεξαγωγή της εκδήλωσηςγια όλες τις συνεδρίες, ενώ κάποιες από αυτές θα είναι μόνον virtual.Στο CEST 2021 έχουν επίσηςκαι ειδική στα θέματα ασφάλειας του πόσιμου νερού Prof. Susan Richardson και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας και ειδικός σε θέματα Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας καιΑξίζει να σημειωθεί ότιμια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις που απευθύνονται όχι μόνον στην ακαδημαϊκή – επιστημονική αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα., κινητήριος δύναμη για τις κοινωνίες στη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον» η οποία διοργανώνεται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και(ΟΦΥΠΕΚΑ).Αναλυτικές πληροφορίες στο. Τρέχουσες και μελλοντικές διαγνωστικές μέθοδοι» το οποίο συντονίζει ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης (ΕΚΠΑ) σεσυνεργασία με τον Kαθηγητή Damià Barceló από το Institute for Water Research (Ισπανία).Αναλυτικές πληροφορίες στο https://www.cest2021.gnest.org/workshop : Μαθαίνοντας από την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία» η οποία διοργανώνεται από την ENYD#RON (www.enydron.com), το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (www.ntua.gr) και το ευρωπαϊκό δίκτυο για τους ρυπασμένους χώρους NICOLE (www.nicole.org).Οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ηείναι διαθέσιμα στο https://www.cest2021.gnest.org/workshop-2 Το CEST, υποστηρίζεται από το World Water Assessment Programme της UNESCO, το International Water Association (IWA), το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το ENICBCMED Programme, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW) προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές από αναπτυσσόμενες χώρες δίνοντας τους, με αυτό τον τρόπο, την ευκαιρίαΟι αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο,την εγγραφή ή/καιβρίσκονται στον ιστότοπο https://www.cest2021.gnest.org/