Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: Το σφυρί που έρχεται και οι άλλες business του «Μάξιμου Σαράφη» - Από την υπόθεση με τα δάνεια, στη Novartis
Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: Το σφυρί που έρχεται και οι άλλες business του «Μάξιμου Σαράφη» - Από την υπόθεση με τα δάνεια, στη Novartis
Για αύριο Πέμπτη έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για ακίνητό του στη Ν. Χαλκηδόνα- Ο «προστατευόμενος μάρτυρας» και καταδικασθείς για την υπόθεση Novartis, τα δάνεια- «μαϊμού» και τα συμπληρώματα διατροφής για ενίσχυση της μνήμης και της ευεξίας
UPD:
Αντιμέτωπος με τα… απόνερα της υπόθεσης εξαπάτησης επιχειρηματιών για δάνεια-«μαϊμού» από αραβικές χώρες βρίσκεται ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.
Ειδικότερα, σε βάρος του ανθρώπου που ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», έρχεται πλειστηριασμός για ακίνητό του με επισπεύδουσα εταιρεία η οποία περιλαμβανόταν στον κύκλο των εξαπατημένων…
Επαναληπτικό σφυρί
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ επαναπρογραμματίστηκε για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ειδικότερα, σε βάρος του ανθρώπου που ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», έρχεται πλειστηριασμός για ακίνητό του με επισπεύδουσα εταιρεία η οποία περιλαμβανόταν στον κύκλο των εξαπατημένων…
Επαναληπτικό σφυρί
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ επαναπρογραμματίστηκε για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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