Γιατί τα Χριστούγεννα αποτελούν ευκαιρία για αγορά ακινήτων

Πολλοί αγοραστές ταξιδεύουν, φιλοξενούν την οικογένειά τους ή απλά κάνουν ένα διάλειμμα από την αναζήτηση σπιτιού, γεγονός που ενδεχομένως μειώνει τον ανταγωνισμό