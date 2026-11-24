Γιατί τα Χριστούγεννα αποτελούν ευκαιρία για αγορά ακινήτων
Γιατί τα Χριστούγεννα αποτελούν ευκαιρία για αγορά ακινήτων
Πολλοί αγοραστές ταξιδεύουν, φιλοξενούν την οικογένειά τους ή απλά κάνουν ένα διάλειμμα από την αναζήτηση σπιτιού, γεγονός που ενδεχομένως μειώνει τον ανταγωνισμό
Αν η επενδύτρια και μεσίτης ακινήτων Ντάνα Μπουλ ήθελε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, θα υπέβαλε προσφορές στα τέλη Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Η 23η Δεκεμβρίου είναι η «αγαπημένη της μέρα του χρόνου για να υποβάλει προσφορά», δήλωσε η Μπουλ στο Business Insider το 2024. «Γενικά, ο κόσμος έχει καλή διάθεση και οι πωλητές τείνουν να νιώθουν ανακούφιση αν λάβουν μια προσφορά, επειδή συνήθως δεν την περιμένουν», είπε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η 23η Δεκεμβρίου είναι η «αγαπημένη της μέρα του χρόνου για να υποβάλει προσφορά», δήλωσε η Μπουλ στο Business Insider το 2024. «Γενικά, ο κόσμος έχει καλή διάθεση και οι πωλητές τείνουν να νιώθουν ανακούφιση αν λάβουν μια προσφορά, επειδή συνήθως δεν την περιμένουν», είπε.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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