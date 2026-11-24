Ο απλός κανόνας των γκαλερί για να κρεμάμε σωστά τους πίνακες
Ο απλός κανόνας των γκαλερί για να κρεμάμε σωστά τους πίνακες
Σε τι ύψος πρέπει να τοποθετηθούν για να δημιουργηθεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα και πώς μπορούμε να τον εφαρμόσουμε στο σπίτι μας
Ένα έργο τέχνης δεν ομορφαίνει απλώς το χώρο. Τον αναδεικνύει, τον αναβαθμίζει και αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικότητας του ιδιοκτήτη του. Προτιμά το μινιμαλισμό ή τον μαξιμαλισμό; Αγαπά την αφηρημένη τέχνη ή στρέφεται σε πιο συγκεκριμένες έννοιες; Ποιες είναι οι αισθητικές του αναφορές και πώς αυτές ενσωματώνονται αρμονικά στο περιβάλλον της κατοικίας του; Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνθέτουν ένα επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα. Ένας, όμως, είναι ο κανόνας που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα έργα τέχνης: το σωστό ύψος. Πρόκειται για μια βασική αρχή που ακολουθούν και οι επαγγελματίες στις γκαλερί, γνωστή ως «κανόνας του ύψους των ματιών».
Ο «χρυσός» κανόνας
Σύμφωνα με αυτήν, το κέντρο του πίνακα θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 145-150 εκ. από το δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο τέχνης τοποθετείται στο φυσικό οπτικό πεδίο του θεατή, επιτρέποντάς του να το παρατηρήσει άνετα, χωρίς να χρειάζεται να σηκώσει ή να χαμηλώσει το βλέμμα του. Το σημαντικό είναι να υπολογίζουμε το ύψος μέχρι το κέντρο του έργου. Αν ένα έργο κρεμαστεί πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά μπορεί να διαταράξει την οπτική αρμονία ενός χώρου. Αντίθετα, η σωστή τοποθέτηση βοηθά το βλέμμα να στραφεί φυσικά προς αυτό και δημιουργεί μια αίσθηση ισορροπίας. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα έργα τέχνης που αναρτώνται στο κατάλληλο ύψος μπορούν να προστατευθούν από το ηλιακό φως ή την υγρασία.
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Ο «χρυσός» κανόνας
Σύμφωνα με αυτήν, το κέντρο του πίνακα θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 145-150 εκ. από το δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο τέχνης τοποθετείται στο φυσικό οπτικό πεδίο του θεατή, επιτρέποντάς του να το παρατηρήσει άνετα, χωρίς να χρειάζεται να σηκώσει ή να χαμηλώσει το βλέμμα του. Το σημαντικό είναι να υπολογίζουμε το ύψος μέχρι το κέντρο του έργου. Αν ένα έργο κρεμαστεί πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά μπορεί να διαταράξει την οπτική αρμονία ενός χώρου. Αντίθετα, η σωστή τοποθέτηση βοηθά το βλέμμα να στραφεί φυσικά προς αυτό και δημιουργεί μια αίσθηση ισορροπίας. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα έργα τέχνης που αναρτώνται στο κατάλληλο ύψος μπορούν να προστατευθούν από το ηλιακό φως ή την υγρασία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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