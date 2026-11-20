GTA VI: Αποκαλύφθηκε ποιος ηθοποιός «δίνει ζωή» στον Τζέισον Ντιβάλ – Όλο το καστ του νέου παιχνιδιού της Rockstar

Από τον θεατρικό «Θάνατο του Εμποράκου» τις τηλεοπτικές σειρές «Grey’s Anatomy» και «Modern Family», ο Ντίλαν Ρουρκ, υποδύεται τώρα έναν από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του Grand Theft Auto VI – H ηθοποιός πίσω από τη Λουσία