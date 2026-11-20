GTA VI: Αποκαλύφθηκε ποιος ηθοποιός «δίνει ζωή» στον Τζέισον Ντιβάλ – Όλο το καστ του νέου παιχνιδιού της Rockstar
GTA VI: Αποκαλύφθηκε ποιος ηθοποιός «δίνει ζωή» στον Τζέισον Ντιβάλ – Όλο το καστ του νέου παιχνιδιού της Rockstar
Από τον θεατρικό «Θάνατο του Εμποράκου» τις τηλεοπτικές σειρές «Grey’s Anatomy» και «Modern Family», ο Ντίλαν Ρουρκ, υποδύεται τώρα έναν από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του Grand Theft Auto VI – H ηθοποιός πίσω από τη Λουσία
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια γύρω από το Grand Theft Auto VI έφτασε στο τέλος του, καθώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ηθοποιού που βρίσκεται πίσω από τον Τζέισον Ντιβάλ (Jason Duval), έναν από τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού.
Πρόκειται για τον Ντίλαν Ρουρκ, έναν ηθοποιό με πολυετή παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο, ο οποίος αναλαμβάνει τον σημαντικότερο ρόλο της μέχρι σήμερα καριέρας του. Η συμμετοχή του επιβεβαιώθηκε μέσα από τους τίτλους τέλους του παιχνιδιού, δίνοντας τέλος στις εικασίες που είχαν κυκλοφορήσει μεταξύ των θαυμαστών της σειράς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Πρόκειται για τον Ντίλαν Ρουρκ, έναν ηθοποιό με πολυετή παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο, ο οποίος αναλαμβάνει τον σημαντικότερο ρόλο της μέχρι σήμερα καριέρας του. Η συμμετοχή του επιβεβαιώθηκε μέσα από τους τίτλους τέλους του παιχνιδιού, δίνοντας τέλος στις εικασίες που είχαν κυκλοφορήσει μεταξύ των θαυμαστών της σειράς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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