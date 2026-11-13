Συναγερμός μείωσης κόστος λόγω Κινέζων - Δείτε τι κάνουν και τι σημαίνει για την Ελλάδα

Στο εργοστάσιο της Koito στη Σιζουόκα της Ιαπωνίας, οι μηχανικοί αποσυναρμολογούν περίπου 100 ανταγωνιστικά προϊόντα τον χρόνο. Στον χώρο συγκριτικών δοκιμών και στην αποθήκη βρίσκονται συνολικά περίπου 600 σύνολα προβολέων, μεταξύ των οποίων φωτιστικά από αυτοκίνητα BYD και AITO. Εξετάζουν υλικά, δομή και φωτεινές πηγές, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις.

Μηχανικός της εταιρείας εκφράζει την ανησυχία ότι, χωρίς ουσιαστική μείωση του κόστους, η Koito κινδυνεύει να χάσει τη μάχη του ανταγωνισμού. Ο αντιπρόεδρος Masami Uchiyama αναγνωρίζει ότι οι τιμές των κινεζικών προϊόντων έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τον κλάδο.