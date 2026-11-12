Απώλειες στη Wall Street υπό τη βαριά σκιά της Nvidia

Επόμενο κρίσιμο τεστ για την Nvidia θα είναι τα αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει η εταιρεία την ερχόμενη εβδομάδα, σε μια παρουσίαση όπου μέτοχοι και αναλυτές θα επιζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τα επόμενα βήματα της στην μετά-Χουάνγκ εποχή, αλλά και τη διαδικασία εντοπισμού νέου, μόνιμου CEO.Πρόσθετο βάρος στο επενδυτικό κλίμα προκάλεσε η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία ενίσχυσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και των αμερικανικών επιτοκίων.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ενώ έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Οι δηλώσεις αυτές σε συνδυασμό με νέα χτυπήματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία συνέβαλαν στην αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της αγοράς ενέργειας.Η τιμή του Brent εκτινάχθηκε κοντά στα 95 δολάρια και το αμερικανικό αργό λίγο πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλιΤην ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο η Federal Reserve να επιταχύνει τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων, στην προσπάθειά της να περιορίσει τον πληθωρισμό.Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 5,113% και του 2ετούς πρόσθεσε άλλες 14 μονάδες βάσης στο 4,869%.Μετά τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, οι αγορές χρήματος θεωρούν πλέον βέβαιη μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορούν και οι τοποθετήσεις αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.Η Μέρι Ντέιλι επισήμανε ότι πιθανότατα θα χρειαστούν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Ο Όσταν Γκούλσμπι προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός εισέρχεται σταδιακά σε μια δύσκολη φάση, ενώ η Μπεθ Χάμακ υποστήριξε ότι απαιτείται ακόμη πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.Σημειωτέον ότι νωρίτερα η Fed ανακοίνωσε και αλλαγές στο ημερολόγιο συνεδριάσεων της FOMC για το 2027, προβλέποντας ότι η συνάντηση του Οκτωβρίου θα αφιερωθεί σε ζητήματα στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής, χωρίς τη συνήθη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα επιτόκια.Στις υπόλοιπες εταιρικές εξελίξεις, η Microsoft ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο πακέτο εφαρμογών εργασίας της, προειδοποιώντας ότι οι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε άλλα εργαλεία.Η εταιρεία επιχειρεί να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πλήρες εύρος των προβλημάτων. Πάντως, η μετοχή της παρέμεινε σε θετικό έδαφος.Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η ανακοίνωση της SpaceX ότι σχεδιάζει την κατασκευή δύο μεγάλων εγκαταστάσεων υπερυπολογιστών, προκειμένου να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.Στα σχέδια περιλαμβάνεται νέα εγκατάσταση ύψους 50 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, ενώ τα δύο έργα αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις υπολογιστικές δυνατότητες της εταιρείας.Η αγορά αποτιμά και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται γύρω από το IPO της Anthropic, με φόντο και τη διοικητική κρίση στη Nvidia.Σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας που έχει αναπτύξει το chatbot Claude, η Nvidia έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικού ύψους 26 δισ. δολαρίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.Η αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Χουάνγκ έχει φέρει τη συγκεκριμένη δέσμευση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εάν η αλλαγή διοίκησης θα επηρεάσει τη στρατηγική χρηματοδότησης και συνεργασιών της Nvidia στον τομέα της AI.