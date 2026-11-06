Το σανατόριο του 1912 που έγινε ξενοδοχείο
Το σανατόριο του 1912 που έγινε ξενοδοχείο
Ψηλά στους Δολομίτες του Νοτίου Τιρόλου, ένα κτίριο που προοριζόταν για σανατόριο έγινε ένα πολυτελές ησυχαστήριο με συγκλονιστική θέα
Το Μπρίξεν, είναι μια μικρή πόλη του Νοτίου Τιρόλου, στον δρόμο από τη Βερόνα προς το πέρασμα του Brenner και την Αυστρία. Από εκεί ως το χωριό Palmschoss είναι περίπου είκοσι λεπτά με το αυτοκίνητο, σε έναν δρόμο που ανεβαίνει με στροφές μέσα στο δάσος του όρους Plose. Στα 1.800 μέτρα το δάσος ανοίγει και απέναντι υψώνεται η οροσειρά Geisler, μια σειρά από μυτερές βραχώδεις κορυφές που ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα. Είναι η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους όταν ακούνε «Δολομίτες». Είναι οι ίδιες κορυφές που βλέπει κανείς πίσω από το εκκλησάκι της Santa Maddalena, στην πιο γνωστή καρτ ποστάλ των Δολομιτών. Πρόκειται για έναν γυμνό βράχο, που αλλάζει χρώμα μέσα στη μέρα, ανάλογα με το φως. Εκεί βρίσκεται το Forestis, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ορεινά ξενοδοχεία της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.
Η ιστορία του ξεκινά το 1912, όταν η αυστροουγγρική μοναρχία αναζητούσε τοποθεσία για σανατόριο φυματικών. Οι γιατροί που μελέτησαν την πλαγιά βρήκαν καθαρό πηγαίο νερό, πολλή ηλιοφάνεια και ήπιο κλίμα. Σύμφωνα με το Forestis, το έργο είχε ανατεθεί στον Βιεννέζο αρχιτέκτονα Otto Wagner. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ανέτρεψε τα σχέδια και στη θέση του συγκροτήματος χτίστηκε ένα πιο λιτό κτίριο από ξύλο και πέτρα.Δεν λειτούργησε ποτέ ως σανατόριο και με τα χρόνια χάθηκε μέσα στη βλάστηση. Το 2000 ο ξενοδόχος Alois Hinteregger έπεσε πάνω του σε έναν περίπατο, κρυμμένο πίσω από άγριους θάμνους. Η οικογένεια το αγόρασε και το 2010 το άνοιξε ως ξενοδοχείο. Τη σκυτάλη πήραν αργότερα ο γιος του, Stefan, και η σύζυγός του, Teresa, που είχαν περάσει χρόνια στο εξωτερικό. Οι εργασίες κράτησαν από τον Μάρτιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2020. Το Forestis, άνοιξε στις 20 Ιουλίου, εν μέσω πανδημίας και με τη μισή πληρότητα που επέτρεπαν τότε οι κανόνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ιστορία του ξεκινά το 1912, όταν η αυστροουγγρική μοναρχία αναζητούσε τοποθεσία για σανατόριο φυματικών. Οι γιατροί που μελέτησαν την πλαγιά βρήκαν καθαρό πηγαίο νερό, πολλή ηλιοφάνεια και ήπιο κλίμα. Σύμφωνα με το Forestis, το έργο είχε ανατεθεί στον Βιεννέζο αρχιτέκτονα Otto Wagner. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ανέτρεψε τα σχέδια και στη θέση του συγκροτήματος χτίστηκε ένα πιο λιτό κτίριο από ξύλο και πέτρα.Δεν λειτούργησε ποτέ ως σανατόριο και με τα χρόνια χάθηκε μέσα στη βλάστηση. Το 2000 ο ξενοδόχος Alois Hinteregger έπεσε πάνω του σε έναν περίπατο, κρυμμένο πίσω από άγριους θάμνους. Η οικογένεια το αγόρασε και το 2010 το άνοιξε ως ξενοδοχείο. Τη σκυτάλη πήραν αργότερα ο γιος του, Stefan, και η σύζυγός του, Teresa, που είχαν περάσει χρόνια στο εξωτερικό. Οι εργασίες κράτησαν από τον Μάρτιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2020. Το Forestis, άνοιξε στις 20 Ιουλίου, εν μέσω πανδημίας και με τη μισή πληρότητα που επέτρεπαν τότε οι κανόνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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