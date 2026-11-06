Μετεγχειρητικές κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Γιατί απαιτούν εξειδίκευση;

Η μετεγχειρητική κήλη ου κοιλιακού τοιχώματος εμφανίζεται σε τομές από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά





«Αυτό το είδος κήλης μπορεί να εμφανιστεί μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά από την εν λόγω επέμβαση. Πρόκειται για μια πολύ συχνή επιπλοκή των χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή της κοιλιάς, καθώς υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των ασθενών που υπόκεινται σε χειρουργική επέμβαση αυτής της περιοχής θα αναπτύξουν στη συνέχεια μετεγχειρητική κήλη.



Φώτης Αρχοντοβασίλης MD, cMSc, PhD, FACS, Γενικός Χειρουργός, Master Surgeon of Excellence, Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών



Πού οφείλεται η εμφάνιση της μετεγχειρητικής κήλης;



Οι χειρουργικές τομές έχουν ως συνέπεια τη διακοπή της συνέχειας των μυών και την αποδυνάμωση του φυσιολογικά ισχυρού κοιλιακού τοιχώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό κήλης σε αυτά τα ευένδοτα σημεία των τομών, μόλις παρουσιαστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι, η μετεγχειρητική κήλη θα προκύψει συνήθως μετά από άσκηση αυξημένης πίεσης στην κοιλιακή χώρα: τα ενδοκοιλιακά όργανα, με τη «βοήθεια» αυτής της πίεσης, βρίσκουν κάποιο αδύναμο σημείο όπως ο ουλώδης ιστός της προηγούμενης χειρουργικής τομής και βγαίνουν μέσα από αυτό.



Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση μετεγχειρητικής κήλης περιλαμβάνοντα (κατά φθίνουσα σειρά): οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, η τεχνική συρραφής του τραύματος -τα πολύ σφιχτά ράμματα που ίσως είχαν τοποθετηθεί, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τάσης και συνεπώς δυσκολία επούλωσης του χειρουργικού τραύματος-, η λοίμωξη του τραύματος, το κάπνισμα, η υπερβολική σωματική άσκηση μετά την επέμβαση, η αύξηση του σωματικού βάρους σε μικρό χρονικό διάστημα, η εγκυμοσύνη πριν από την πλήρη αποκατάσταση του τραύματος, οι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος -δηλαδή η ανοσοκαταστολή- και, τέλος, ο χρόνιος βήχας και οι διαταραχές θρέψης.



Συμπτώματα







Χειρουργική αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής κήλης



Η αντιμετώπιση μιας μετεγχειρητικής κήλης είναι μόνο χειρουργική. Πραγματοποιείται περίπου με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να αποκαταστήσουμε και τις υπόλοιπες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Ωστόσο, η επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, πολύ μεγάλη εμπειρία και άρτια καταρτισμένους χειρουργούς κηλών, καθώς η κήλη αυτή μπορεί να παρουσιάζει συχνά ιδιαιτερότητες όπως οι ενδοκοιλιακές συμφύσεις, που δημιουργούνται μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο ή να είναι πολύ μεγάλη λόγω της μεγάλης τομής, η οποία έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη επέμβαση.



Οι σύγχρονες τεχνικές eTEP στην αποκατάσταση της μετεγχειρητικής κήλης



Οι σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης των μετεγχειρητικών κηλών περιλαμβάνουν τις νεότερες τεχνικές eTEP (eTEP, eTEP-RS, eTEP-TAR). Η τεχνική eTEP αποτελεί μια πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αποκατάστασης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, η οποία ενδείκνυται για απαιτητικές περιπτώσεις όπως αυτή της μετεγχειρητικής κήλης. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία λαπαροσκοπικά, αλλά κυρίως ρομποτικά.



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Η τεχνική eTEP επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και των πολύ μεγάλων κοιλιακών χασμάτων όταν συνδυάζεται με τεχνικές διαχωρισμού όπως η τεχνική ΤΑR (eTEP-TAR). Οι ασθενείς που χειρουργούνται με τις τεχνικές eTEP φεύγουν από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη ημέρα με σχεδόν ανύπαρκτο πόνο, ενώ η επάνοδός τους στην καθημερινότητα είναι ταχύτατη.

Η ρομποτική εφαρμογή της τεχνικής eTEP προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στον χειρουργό και, κατ’ επέκταση, πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασθενή.



Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής με το DaVinci Xi



Το DaVinci Xi είναι ένα ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε διάφορους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, μηροκήλη, κοιλιοκήλη κ.α.). Η χρήση του ρομπότ επιτρέπει στους χειρουργούς να εκτελούν τις επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστη επεμβατικότητα, χωρίς να ακουμπήσουν καν με χέρι τον ασθενή.



Μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια κατά τη χειρουργική επέμβαση



Προκύπτει όταν το ενδοκοιλιακό περιεχόμενο, όπως τμήμα του εντέρου ή κάποιου οργάνου, προπίπτει εκτός της ανατομικής του θέσης, δηλαδή «βγαίνει έξω» από την κοιλιά μέσω μιας παλαιότερης εγχειρητικής τομής η οποία άνοιξε.«Αυτό το είδος κήλης μπορεί να εμφανιστεί μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά από την εν λόγω επέμβαση. Πρόκειται για μια πολύ συχνή επιπλοκή των χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή της κοιλιάς, καθώς υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των ασθενών που υπόκεινται σε χειρουργική επέμβαση αυτής της περιοχής θα αναπτύξουν στη συνέχεια μετεγχειρητική κήλη.Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα κήλη που μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο, με πρώτη την βουβωνοκήλη. Ωστόσο, όταν αποκατασταθεί ρομποτικά το ποσοστό υποτροπής είναι κάτω από 4%», αναφέρει ο κ., Hernia Surgery and AWR (SRC certified), Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Metropolitan General (SRC certified), Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και συνεχίζει:Οι χειρουργικές τομές έχουν ως συνέπεια τη διακοπή της συνέχειας των μυών και την αποδυνάμωση του φυσιολογικά ισχυρού κοιλιακού τοιχώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό κήλης σε αυτά τα ευένδοτα σημεία των τομών, μόλις παρουσιαστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι, η μετεγχειρητική κήλη θα προκύψει συνήθως μετά από άσκηση αυξημένης πίεσης στην κοιλιακή χώρα: τα ενδοκοιλιακά όργανα, με τη «βοήθεια» αυτής της πίεσης, βρίσκουν κάποιο αδύναμο σημείο όπως ο ουλώδης ιστός της προηγούμενης χειρουργικής τομής και βγαίνουν μέσα από αυτό.Στους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση μετεγχειρητικής κήλης περιλαμβάνοντα (κατά φθίνουσα σειρά): οι πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, η τεχνική συρραφής του τραύματος -τα πολύ σφιχτά ράμματα που ίσως είχαν τοποθετηθεί, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τάσης και συνεπώς δυσκολία επούλωσης του χειρουργικού τραύματος-, η λοίμωξη του τραύματος, το κάπνισμα, η υπερβολική σωματική άσκηση μετά την επέμβαση, η αύξηση του σωματικού βάρους σε μικρό χρονικό διάστημα, η εγκυμοσύνη πριν από την πλήρη αποκατάσταση του τραύματος, οι διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος -δηλαδή η ανοσοκαταστολή- και, τέλος, ο χρόνιος βήχας και οι διαταραχές θρέψης.Τα συμπτώματα μιας μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης είναι η διόγκωση, η προπέτεια, το πρήξιμο, δηλαδή, κοντά στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος κάτι «πετάει» μέσα από την κοιλιά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως έντονοι πόνοι, δυσκοιλιότητα, ναυτία, ενώ, αν δεν αναταχθεί το εντερικό περιεχόμενο και παρουσιαστεί περίσφιξη, τότε τα συμπτώματα επιδεινώνονται και δημιουργείται ειλεός, με πολύ πιθανή την ισχαιμία και τη διάτρηση του εντέρου, με τελικό αποτέλεσμα να μπει σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς.Η αντιμετώπιση μιας μετεγχειρητικής κήλης είναι μόνο χειρουργική. Πραγματοποιείται περίπου με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να αποκαταστήσουμε και τις υπόλοιπες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Ωστόσο, η επέμβαση μετεγχειρητικής κήλης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, πολύ μεγάλη εμπειρία και άρτια καταρτισμένους χειρουργούς κηλών, καθώς η κήλη αυτή μπορεί να παρουσιάζει συχνά ιδιαιτερότητες όπως οι ενδοκοιλιακές συμφύσεις, που δημιουργούνται μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο ή να είναι πολύ μεγάλη λόγω της μεγάλης τομής, η οποία έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη επέμβαση.Οι σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης των μετεγχειρητικών κηλών περιλαμβάνουν τις νεότερες τεχνικές eTEP (eTEP, eTEP-RS, eTEP-TAR). Η τεχνική eTEP αποτελεί μια πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αποκατάστασης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, η οποία ενδείκνυται για απαιτητικές περιπτώσεις όπως αυτή της μετεγχειρητικής κήλης. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία λαπαροσκοπικά, αλλά κυρίως ρομποτικά.Η αποκατάσταση της μετεγχειρητικής κήλης επιτυγχάνεται με τοποθέτηση πλέγματος μέσα από τρεις-τέσσερεις πολύ μικρές τρύπες που γίνονται στην κοιλιά. Με τη μέθοδο αυτή, η τοποθέτηση του πλέγματος γίνεται εξωπεριτοναϊκά, δηλαδή ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα, χωρίς να «μπούμε ξανά» μέσα στην ήδη χειρουργημένη κοιλιά, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση συμφύσεων και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα υποτροπής.Η τεχνική eTEP επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και των πολύ μεγάλων κοιλιακών χασμάτων όταν συνδυάζεται με τεχνικές διαχωρισμού όπως η τεχνική ΤΑR (eTEP-TAR). Οι ασθενείς που χειρουργούνται με τις τεχνικές eTEP φεύγουν από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη ημέρα με σχεδόν ανύπαρκτο πόνο, ενώ η επάνοδός τους στην καθημερινότητα είναι ταχύτατη.Η ρομποτική εφαρμογή της τεχνικής eTEP προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στον χειρουργό και, κατ’ επέκταση, πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασθενή.Το DaVinci Xi είναι ένα ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται σε διάφορους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος (βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, μηροκήλη, κοιλιοκήλη κ.α.). Η χρήση του ρομπότ επιτρέπει στους χειρουργούς να εκτελούν τις επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστη επεμβατικότητα, χωρίς να ακουμπήσουν καν με χέρι τον ασθενή.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του DaVinci Xi στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι η μεγάλη ακρίβεια που προσφέρει. Ο χειρουργός ελέγχει το ρομπότ με εξαιρετική ευκολία, ενώ το σύστημα παρέχει μεγέθυνση και σταθερότητα, επιτρέποντας στον χειρουργό να εκτελεί την επέμβαση με ακρίβεια στις ευαίσθητες περιοχές του κοιλιακού τοιχώματος. Η εξελιγμένη, υψηλής ευκρίνειας οθόνη αλλά και οι μοχλοί πολλαπλών λειτουργιών του DaVinci Xi, σε συνδυασμό με την ελευθερία κίνησης των χειρουργικών βραχιόνων, το καθιστούν ίσως το αρτιότερο ρομποτικό μηχάνημα στον κόσμο.



Λιγότερος τραυματισμός των ιστών και ταχύτερη ανάρρωση



Η ρομποτική τεχνολογία χειρουργικής των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος μειώνει σημαντικά τον τραυματισμό των ιστών και επιτρέπει συνήθως στους ασθενείς να έχουν μικρότερο χρόνο ανάρρωσης. Οι μικρές, χειρουργικές τομές που απαιτούνται για την εισαγωγή των βραχιόνων του ρομπότ στην κοιλιακή χώρα του ασθενή σημαίνουν λιγότερο πόνο και ελάχιστες επιπλοκές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και στη διαδικασία αποθεραπείας.



Τρισδιάστατη απεικόνιση και εξειδικευμένα ρομποτικά εργαλεία



Επιπλέον, το DaVinci Xi επιτρέπει τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τρισδιάστατης κάμερας που μπορούν να διερευνήσουν τον κοιλιακό χώρο με ακρίβεια και να επιτρέψουν στον χειρουργό να εκτελέσει την επέμβαση με απόλυτη ασφάλεια. Έτσι, ο χειρουργός έχει άμεση εικόνα της κατάστασης του ασθενή, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε προηγούμενες απεικονίσεις.



Η σημασία της εξειδίκευσης του χειρουργού



Φυσικά, η χρήση εξειδικευμένων ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων απαιτεί και την ύπαρξη υπέρ-εξειδικευμένου χειρουργού που θα χειρίζεται το μηχάνημα. Είναι σημαντικό ο χειρουργός να είναι άρτια εκπαιδευμένος, αλλά και να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να μπορεί να χειριστεί το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα με ασφάλεια.



Το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής στην αποκατάσταση των κηλών



«Συνοψίζοντας, η χρήση του ρομποτικού συστήματος DaVinci Xi στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος έχει ανοίξει νέες προοπτικές για τη χειρουργική αποκατάσταση και επανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος. Νεότερες τεχνικές όπως η eTEP, η TAR, και η Ventral TAPP, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά για τη ρομποτική αποκατάσταση των κηλών. Τεχνικές που δεν υπήρχαν την προηγούμενη δεκαετία, τώρα εφαρμόζονται μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών σε ολόκληρο τον κόσμο με εξαιρετική επιτυχία.



Οι ασθενείς επωφελούνται από μικρότερη επεμβατικότητα, λιγότερο πόνο, και ταχύτερη ανάρρωση, ενώ οι χειρουργοί έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις επεμβάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Οι ρομποτικές χειρουργικές τεχνικές με το DaVinci Xi αποτελούν μια υπερσύγχρονη εξέλιξη στη χειρουργική πρακτική και αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνουν την ποιότητα της υγείας και την ασφάλεια των ασθενών», καταλήγει ο κ. Αρχοντοβασίλης.



*Ο δρ Φώτης Αρχοντοβασίλης είναι ο πρώτος Έλληνας Χειρουργός που διακρίθηκε ως Master Surgeon of Excellence (SRC) στη Χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, και χειρουργεί Λαπαροσκοπικά, Ενδοσκοπικά και Ρομποτικά με χρήση του πιο προηγμένου ρομποτικού συστήματος στο κόσμο, DaVinci Xi.