Quest: Στην τελική ευθεία η εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ξεκινά η διαδικασία δημόσιας προσφοράς
Quest: Στην τελική ευθεία η εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ξεκινά η διαδικασία δημόσιας προσφοράς
Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των υφιστάμενων μετοχών της θυγατρικής και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Euronext Athens – AXIA και Euroxx αναλαμβάνουν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, ενώ τις επόμενες ημέρες κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε την έγκριση έναρξης της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της, με στόχο την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Euronext Athens.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υποβληθούν η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων αναλαμβάνουν η AXIA Ventures, μέλος του ομίλου Alpha Bank, και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υποβληθούν η αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων αναλαμβάνουν η AXIA Ventures, μέλος του ομίλου Alpha Bank, και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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