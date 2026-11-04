Quest: Στην τελική ευθεία η εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ξεκινά η διαδικασία δημόσιας προσφοράς

Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των υφιστάμενων μετοχών της θυγατρικής και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην Euronext Athens – AXIA και Euroxx αναλαμβάνουν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, ενώ τις επόμενες ημέρες κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις