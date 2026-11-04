e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακή αίτηση για σύνταξη και εφάπαξ στο Δημόσιο, ηβασική προϋπόθεση
e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακή αίτηση για σύνταξη και εφάπαξ στο Δημόσιο, ηβασική προϋπόθεση
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται από 2 Νοεμβρίου οι αιτήσεις σύνταξης γήρατος του Δημοσίου και από 9 Νοεμβρίου οι αιτήσεις λόγω θανάτου - Απαραίτητη η λύση της υπαλληλικής σχέσης, με πρόβλεψη διόρθωσης προσωπικών στοιχείων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών στον ΕΦΚΑ
Η λύση της υπαλληλικής σχέσης και η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων αποτελούν δύο κρίσιμα σημεία για όσους ετοιμάζονται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.
Από τον Νοέμβριο του 2026, η διαδικασία περνά αποκλειστικά στο διαδίκτυο, με διαφορετική ημερομηνία έναρξης για τις συντάξεις γήρατος και εκείνες που χορηγούνται λόγω θανάτου ασφαλισμένου.
Η μετάβαση καταργεί τη χειρόγραφη υποβολή για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου και μεταφέρει την κατάθεση των αιτημάτων στη νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.
Η αλλαγή καλύπτει περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές. Στο νέο σύστημα εντάσσονται η κύρια σύνταξη, η επικουρική, η εφάπαξ παροχή, καθώς και οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
Μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να λάβουν υπόψη την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αιτήματός τους, καθώς η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν ανοίγει ταυτόχρονα για όλες τις περιπτώσεις.
Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Στόχος της είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή και να συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η αίτηση και ξεκινά η διαδικασία εξέτασής της. Η ψηφιακή υπηρεσία συγκεντρώνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις συγκεκριμένες παροχές, αντικαθιστώντας την έως τώρα χειρόγραφη διαδικασία.
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Από τον Νοέμβριο του 2026, η διαδικασία περνά αποκλειστικά στο διαδίκτυο, με διαφορετική ημερομηνία έναρξης για τις συντάξεις γήρατος και εκείνες που χορηγούνται λόγω θανάτου ασφαλισμένου.
Η μετάβαση καταργεί τη χειρόγραφη υποβολή για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου και μεταφέρει την κατάθεση των αιτημάτων στη νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.
Η αλλαγή καλύπτει περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές. Στο νέο σύστημα εντάσσονται η κύρια σύνταξη, η επικουρική, η εφάπαξ παροχή, καθώς και οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
Οι δύο ημερομηνίες της ψηφιακής μετάβασηςΗ ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά στάδια. Πρώτα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
Μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να λάβουν υπόψη την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αιτήματός τους, καθώς η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν ανοίγει ταυτόχρονα για όλες τις περιπτώσεις.
Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Στόχος της είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τα βήματα που απαιτούνται για την υποβολή και να συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η αίτηση και ξεκινά η διαδικασία εξέτασής της. Η ψηφιακή υπηρεσία συγκεντρώνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις συγκεκριμένες παροχές, αντικαθιστώντας την έως τώρα χειρόγραφη διαδικασία.
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