e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακή αίτηση για σύνταξη και εφάπαξ στο Δημόσιο, ηβασική προϋπόθεση

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται από 2 Νοεμβρίου οι αιτήσεις σύνταξης γήρατος του Δημοσίου και από 9 Νοεμβρίου οι αιτήσεις λόγω θανάτου - Απαραίτητη η λύση της υπαλληλικής σχέσης, με πρόβλεψη διόρθωσης προσωπικών στοιχείων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών στον ΕΦΚΑ