Επικράτησαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο, αλλά κράτησε τις 2.600 μονάδες
Επικράτησαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο, αλλά κράτησε τις 2.600 μονάδες
Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρή πτώση και για τα διυλιστήρια - Η Coca-Cola HBC περιόρισε τις απώλειες
Με το «αριστερό» ξεκίνησε ο Νοέμβριος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ωστόσο, διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων. Η σημερινή συνεδρίαση είχε δύο όψεις, με τους αγοραστές να επικρατούν στο πρώτο μισό, αλλά οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» από τις 14:00 και μετά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 16,67 μονάδες ή -0,64% και έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.602,07 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.637,67 μονάδες. Στο +22,71% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση. Πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), ενώ στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης -μεταξύ άλλων- η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Quest. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC συνέχισε να λειτουργεί ως «αντίβαρο» με τα κέρδη της.
Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.
Στο εγχώριο ταμπλό, τα θετικά αποτελέσματα των τραπεζών λειτουργούν υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των πιέσεων που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +3,5%. Παρά την αντίδραση αυτή, ο Οκτώβριος έκλεισε με απώλειες -4,36%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων έξι μηνών. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι μεταβολές στις τράπεζες. Ο κλαδικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,75% την περασμένη εβδομάδα, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του Οκτωβρίου, όταν είχε υποχωρήσει κατά -9,6%.
Σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις και την προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings περιμένει η αγορά την τρέχουσα εβδομάδα, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα εννεαμήνου μεγάλων εισηγμένων.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνει τις οικονομικές επιδόσεις της η Coca-Cola HBC. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development.
Η «σκυτάλη» περνά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις εννεαμήνου της Metlen και της Titan. Την ίδια μέρα (5/11) είναι προγραμματισμένο το Investor Day της Alpha Bank.
Το ενδιαφέρον μεταφέρεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Fitch, η οποία έχει προγραμματίσει την επανεξέταση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί σήμερα τη χώρα στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook).
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με βάση την εξής σχέση ανταλλαγής μετοχών: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας €0,06, β) οι μέτοχοι της CrediaBank διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία €0,06 εκάστης.
Τέλος, οι μετοχές της Ευρώπη Holdings αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης της Euronext Athens, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την CrediaBank.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 16,67 μονάδες ή -0,64% και έκλεισε στις 2.602,41 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.602,07 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.637,67 μονάδες. Στο +22,71% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση. Πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), ενώ στο «κόκκινο» έκλεισαν επίσης -μεταξύ άλλων- η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Quest. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC συνέχισε να λειτουργεί ως «αντίβαρο» με τα κέρδη της.
Τα βλέμματα στο εξωτερικό – Πλούσια η ατζέντα της εβδομάδαςΗ αποκλιμάκωση του πετρελαίου, στον απόηχο των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσφέρει στήριξη στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.
Στο εγχώριο ταμπλό, τα θετικά αποτελέσματα των τραπεζών λειτουργούν υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των πιέσεων που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +3,5%. Παρά την αντίδραση αυτή, ο Οκτώβριος έκλεισε με απώλειες -4,36%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων έξι μηνών. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι μεταβολές στις τράπεζες. Ο κλαδικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,75% την περασμένη εβδομάδα, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του Οκτωβρίου, όταν είχε υποχωρήσει κατά -9,6%.
Σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις και την προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings περιμένει η αγορά την τρέχουσα εβδομάδα, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα εννεαμήνου μεγάλων εισηγμένων.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνει τις οικονομικές επιδόσεις της η Coca-Cola HBC. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Lamda Development.
Η «σκυτάλη» περνά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις εννεαμήνου της Metlen και της Titan. Την ίδια μέρα (5/11) είναι προγραμματισμένο το Investor Day της Alpha Bank.
Το ενδιαφέρον μεταφέρεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Fitch, η οποία έχει προγραμματίσει την επανεξέταση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί σήμερα τη χώρα στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook).
Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με βάση την εξής σχέση ανταλλαγής μετοχών: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας €0,06, β) οι μέτοχοι της CrediaBank διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία €0,06 εκάστης.
Τέλος, οι μετοχές της Ευρώπη Holdings αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης της Euronext Athens, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την CrediaBank.
Πηγή: www.newmoney.gr
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