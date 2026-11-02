METLEN: Υπέγραψε 5ετή συμφωνία προμήθειας LNG με τη Shell

Η Shell Global LNG Limited θα προμηθεύει τη METLEN με έξι φορτία LNG ετησίως από το 2027 - Σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας του Φεβρουαρίου η συμφωνία ενισχύει το μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο προμήθειας της METLEN, τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την εμπορική ευελιξία της στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές