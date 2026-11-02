Fystiki Shop: Πώς δύο αδέλφια άφησαν τα κοσμήματα για τα φιστίκια και έφτασαν σε 650 σημεία πώλησης
Fystiki Shop: Πώς δύο αδέλφια άφησαν τα κοσμήματα για τα φιστίκια και έφτασαν σε 650 σημεία πώλησης
Στις συσκευασίες του Fystiki Shop υπάρχει μια ασυνήθιστη επιγραφή: «Since First Memorandum»
UPD:
Δεν πρόκειται για κάποιο ευφάνταστο διαφημιστικό σύνθημα, αλλά για μια υπενθύμιση της εποχής κατά την οποία γεννήθηκε η επιχειρηματική ιδέα. Το 2010, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης και το πρώτο Μνημόνιο άλλαζε τα δεδομένα για χιλιάδες επιχειρήσεις, δύο αδέλφια αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους έναν επαγγελματικό κόσμο που γνώριζαν καλά και να δοκιμάσουν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ο Νίκος και ο Μάριος Δεληγιάννης δεν προέρχονταν από τον χώρο των τροφίμων. Η επαγγελματική τους διαδρομή ήταν συνδεδεμένη με το κόσμημα και τη χρυσοχοΐα. Ο Νίκος είχε σπουδάσει χρυσοχοΐα και μετρούσε 23 χρόνια στον κλάδο, όταν η κρίση τον ανάγκασε να επανεξετάσει το μέλλον της δραστηριότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Νίκος και ο Μάριος Δεληγιάννης δεν προέρχονταν από τον χώρο των τροφίμων. Η επαγγελματική τους διαδρομή ήταν συνδεδεμένη με το κόσμημα και τη χρυσοχοΐα. Ο Νίκος είχε σπουδάσει χρυσοχοΐα και μετρούσε 23 χρόνια στον κλάδο, όταν η κρίση τον ανάγκασε να επανεξετάσει το μέλλον της δραστηριότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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