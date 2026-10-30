ΕΦΚΑ: Ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση – Το κύμα εξόδου έως το 2030
ΕΦΚΑ: Ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση – Το κύμα εξόδου έως το 2030
Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έφτασαν τις 164.434 στο εννεάμηνο, με γυναίκες τις επτά στις δέκα περιπτώσεις. Η έξοδος των baby boomers και οι ανησυχίες για αλλαγές στο ασφαλιστικό συντηρούν το κύμα αποχωρήσεων έως και το έτος 2030
Πάνω από 800.000 ασφαλισμένοι υπολογίζεται ότι θα έχουν ανοίξει την πόρτα της συνταξιοδότησης από το 2023 έως το 2027, αποτυπώνοντας την αυξημένη ροή συνταξιοδότησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με τη φετινή χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, να καταρρίπτει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ.
Μάλιστα, ο αριθμός των νέων αιτήσεων, σύμφωνα με την έκθεση ΑΤΛΑΣ του Ιουλίου, ανέρχεται σε 129.614. Παράλληλα, τον Ιούλιο εκκαθαρίστηκαν 18.982 αιτήσεις και το στοκ των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών κύριων συντάξεων έχει πέσει στις 11.755.
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν στις 164.434, αριθμός που θεωρείται ο υψηλότερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα όλων των προηγούμενων ετών από τη Μεταπολίτευση και μετά.
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Μάλιστα, ο αριθμός των νέων αιτήσεων, σύμφωνα με την έκθεση ΑΤΛΑΣ του Ιουλίου, ανέρχεται σε 129.614. Παράλληλα, τον Ιούλιο εκκαθαρίστηκαν 18.982 αιτήσεις και το στοκ των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών κύριων συντάξεων έχει πέσει στις 11.755.
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν στις 164.434, αριθμός που θεωρείται ο υψηλότερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα όλων των προηγούμενων ετών από τη Μεταπολίτευση και μετά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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