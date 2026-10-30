ΕΦΚΑ: Ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση – Το κύμα εξόδου έως το 2030

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έφτασαν τις 164.434 στο εννεάμηνο, με γυναίκες τις επτά στις δέκα περιπτώσεις. Η έξοδος των baby boomers και οι ανησυχίες για αλλαγές στο ασφαλιστικό συντηρούν το κύμα αποχωρήσεων έως και το έτος 2030