Eurobank: Ανοίγει τον κύκλο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου – Πού στρέφουν την προσοχή τους οι αναλυτές

Η Eurobank ανακοινώνει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με προσδοκίες κερδών έως 419 εκατ. ευρώ - Στο επίκεντρο των αναλυτών βρίσκονται τα έσοδα, η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα δανείων και οι σχεδιαζόμενες διανομές προς τους μετόχους της ελληνικής τράπεζας