Eurobank: Ανοίγει τον κύκλο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου – Πού στρέφουν την προσοχή τους οι αναλυτές
Eurobank: Ανοίγει τον κύκλο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου – Πού στρέφουν την προσοχή τους οι αναλυτές
Η Eurobank ανακοινώνει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με προσδοκίες κερδών έως 419 εκατ. ευρώ - Στο επίκεντρο των αναλυτών βρίσκονται τα έσοδα, η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα δανείων και οι σχεδιαζόμενες διανομές προς τους μετόχους της ελληνικής τράπεζας
Ανοίγει με τη Eurobank σήμερα ο κύκλος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών για το γ΄ τρίμηνο του 2026. Η τράπεζα αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα μεγέθη της αμέσως μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας είναι αυξημένο, καθώς οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων για την πορεία της τράπεζας παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με την κερδοφορία, την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα να αποτελούν τους βασικούς άξονες αξιολόγησης.
Ειδικότερα, η JP Morgan εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα διαμορφωθούν στα 419 εκατ. ευρώ, ενώ η Morgan Stanley τοποθετεί την αντίστοιχη επίδοση στα 406 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη εκτίμηση βρίσκεται περίπου 4% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προβλέψεων της αγοράς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι αναλυτές διατηρούν θετική στάση απέναντι στις προοπτικές της Eurobank. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από την επίδοση των επιμέρους πηγών εσόδων, το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους.
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Ειδικότερα, η JP Morgan εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα διαμορφωθούν στα 419 εκατ. ευρώ, ενώ η Morgan Stanley τοποθετεί την αντίστοιχη επίδοση στα 406 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη εκτίμηση βρίσκεται περίπου 4% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προβλέψεων της αγοράς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι αναλυτές διατηρούν θετική στάση απέναντι στις προοπτικές της Eurobank. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από την επίδοση των επιμέρους πηγών εσόδων, το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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