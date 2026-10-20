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Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού
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Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού

Στην πολύβουη rue Réaumur, στο 2ο διαμέρισμα του Παρισιού, άνοιξε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 ένα μέρος που φιλοδοξεί να κάνει τους Παριζιάνους να νιώσουν ότι βρίσκονται σε μια γειτονιά της Αθήνας

Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού
Το Supergrec δεν προσπαθεί να φέρει επανάσταση στη γαστρονομία ούτε να πουλήσει μια «εμπειρία» στημένη γύρω από ένα concept. Η πρότασή του είναι πιο απλή και γι’ αυτό πιο ελκυστική: καλό φαγητό, λογικές τιμές, γέλιο και ένα τραπέζι γεμάτο πιάτα για μοίρασμα. Πίσω από το νέο εγχείρημα βρίσκονται η Delphine και ο Symeon Kamsizoglou, ένα ζευγάρι που το παριζιάνικο κοινό ήδη γνωρίζει από το Ypseli. Το Supergrec είναι το «μικρό αδελφάκι» εκείνου του εστιατορίου, με πιο λαϊκό και χαλαρό χαρακτήρα.


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