Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού

Στην πολύβουη rue Réaumur, στο 2ο διαμέρισμα του Παρισιού, άνοιξε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 ένα μέρος που φιλοδοξεί να κάνει τους Παριζιάνους να νιώσουν ότι βρίσκονται σε μια γειτονιά της Αθήνας