Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού
Supergrec: Μια λαϊκή ελληνική ταβέρνα στην καρδιά του Παρισιού
Στην πολύβουη rue Réaumur, στο 2ο διαμέρισμα του Παρισιού, άνοιξε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 ένα μέρος που φιλοδοξεί να κάνει τους Παριζιάνους να νιώσουν ότι βρίσκονται σε μια γειτονιά της Αθήνας
Το Supergrec δεν προσπαθεί να φέρει επανάσταση στη γαστρονομία ούτε να πουλήσει μια «εμπειρία» στημένη γύρω από ένα concept. Η πρότασή του είναι πιο απλή και γι’ αυτό πιο ελκυστική: καλό φαγητό, λογικές τιμές, γέλιο και ένα τραπέζι γεμάτο πιάτα για μοίρασμα. Πίσω από το νέο εγχείρημα βρίσκονται η Delphine και ο Symeon Kamsizoglou, ένα ζευγάρι που το παριζιάνικο κοινό ήδη γνωρίζει από το Ypseli. Το Supergrec είναι το «μικρό αδελφάκι» εκείνου του εστιατορίου, με πιο λαϊκό και χαλαρό χαρακτήρα.
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