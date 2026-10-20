Πόθεν έσχες: Εως 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής, τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι
Πόθεν έσχες: Εως 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής, τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι
Σε περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις, προβλέπεται περιθώριο ενός μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Λήγει στις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, για περίπου 300.000 υπόχρεους.
Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση όσων πληροφοριών δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.
Πόθεν έσχες υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
* Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
* Δικαστικοί λειτουργοί και συγκεκριμένα στελέχη του Δημοσίου.
* Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε προβλεπόμενες θέσεις των μέσων ενημέρωσης.
* Στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών και Σωμάτων Ασφαλείας.
* Επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, καθώς η αυτόματη άντλησή τους δεν απαλλάσσει τον δηλούντα από την ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης.
Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή παρέχεται δυνατότητα διορθώσεων εντός ενός μήνα. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή δεν αποτελεί παράταση της αρχικής υποβολής. Η εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να έχουν πρόσθετες συνέπειες.
Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση όσων πληροφοριών δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.
Πόθεν έσχες υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Ποιοι είναι υπόχρεοιΗ υποχρέωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων:
* Πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
* Δικαστικοί λειτουργοί και συγκεκριμένα στελέχη του Δημοσίου.
* Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε προβλεπόμενες θέσεις των μέσων ενημέρωσης.
* Στελέχη ελεγκτικών μηχανισμών και Σωμάτων Ασφαλείας.
* Επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.
Τι πρέπει να προσέξουνΟι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, ακίνητα, οχήματα, επενδύσεις, εταιρικές συμμετοχές και θυρίδες.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα προσυμπληρωμένα στοιχεία, καθώς η αυτόματη άντλησή τους δεν απαλλάσσει τον δηλούντα από την ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης.
Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή παρέχεται δυνατότητα διορθώσεων εντός ενός μήνα. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή δεν αποτελεί παράταση της αρχικής υποβολής. Η εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, ενώ σοβαρές παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να έχουν πρόσθετες συνέπειες.
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