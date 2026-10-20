Φωτιά οι τιμές του ρεύματος στη χονδρική με τη μεγαβατώρα στα 248 ευρώ
Φωτιά οι τιμές του ρεύματος στη χονδρική με τη μεγαβατώρα στα 248 ευρώ
Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα καταγράφεται αύξηση κατά 109 ευρώ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας - Σε ρότα για τα 90 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο
Σε…διακεκαυμένο τοπίο έχουν εισέλθει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά, φτάνοντας για σήμερα στα 248 ευρώ/μεγαβατώρα.
Μετά από τρεις ημέρες διαδοχικών αυξήσεων, η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 247,82 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,62% σε σχέση με χθες που ήταν στα 232,43 ευρώ/MWh, ενώ είχε προηγηθεί αύξηση κατά 28,6% σε σχέση με την Κυριακή (180,8 ευρώ/MWh) και άλλη μία κατά 2,15% από το Σάββατο (177 ευρώ/MWh).
Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική (0,01 ευρώ/MWh) για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ η υψηλότερη έχει…πετάξει στα 406,48 ευρώ/MWh.
Χαρακτηριστικό της εκτόξευσης των τιμών είναι ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα η μεγαβατώρα πήγε από τα 139 ευρώ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στα 248 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 109 ευρώ.
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Μετά από τρεις ημέρες διαδοχικών αυξήσεων, η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 247,82 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,62% σε σχέση με χθες που ήταν στα 232,43 ευρώ/MWh, ενώ είχε προηγηθεί αύξηση κατά 28,6% σε σχέση με την Κυριακή (180,8 ευρώ/MWh) και άλλη μία κατά 2,15% από το Σάββατο (177 ευρώ/MWh).
Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή παραμένει μηδενική (0,01 ευρώ/MWh) για μικρά χρονικά διαστήματα, ενώ η υψηλότερη έχει…πετάξει στα 406,48 ευρώ/MWh.
Χαρακτηριστικό της εκτόξευσης των τιμών είναι ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα η μεγαβατώρα πήγε από τα 139 ευρώ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στα 248 ευρώ σήμερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 109 ευρώ.
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