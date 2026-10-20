Φωτιά οι τιμές του ρεύματος στη χονδρική με τη μεγαβατώρα στα 248 ευρώ

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα καταγράφεται αύξηση κατά 109 ευρώ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας - Σε ρότα για τα 90 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο