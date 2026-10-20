Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου
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Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου

Οι καταβολές των συντάξεων ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και να ολοκληρώνονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών και μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών, που προέρχονται από ταμεία όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το Δημόσιο, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις, με τα ποσά να καθίστανται διαθέσιμα στα ΑΤΜ ξεκινώντας από τις 23 και 27 Οκτωβρίου αντίστοιχα, ανάλογα με το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο.

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