Πετρέλαιο: Ξεπέρασε και τα 110 δολάρια το Brent λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη εντείνουν την αβεβαιότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό, παρά την ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο