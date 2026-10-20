Ποιοι οργανώνουν διαδηλώσεις που προκάλεσαν επεισόδια στο Μιλάνο: Ομάδες στο Telegram και καλέσματα για την 24η Οκτωβρίου
Σχέδια για μόνιμες κινητοποιήσεις σε οκτώ πόλεις μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι – Οι συζητήσεις για επιθέσεις σε καταστήματα - Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ οι ζημιές στο Μιλάνο, το προφίλ των συλληφθέντων
Δύο ονόματα εμφανίζονται διαρκώς στις διαδικτυακές συνομιλίες: το «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» (Movimento 17 ottobre) και το «Η Ιταλία στην Πλατεία» (Italia in Piazza). Πίσω τους βρίσκεται ένα ετερόκλητο δίκτυο συλλογικοτήτων, ομάδων του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητών και ακτιβιστών του κινήματος No Tav, που αντιτίθεται στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Τορίνο–Λυών.
Στις διαδικτυακές ομάδες διακινούνται εγχειρίδια για συγκρούσεις στους δρόμους, πραγματοποιούνται ψηφοφορίες για καταστήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους επιθέσεων και ανακοινώνεται η έναρξη διαρκών κινητοποιήσεων μέχρι την πτώση της κυβέρνησης.
🇮🇹 Italianos se revoltam contra o governo, custo de vida e reformas de cunho neoliberal, realizando grandes protestos em Milão que se assemelham a distúrbios civis. A polícia foi obrigada a recuar devido ao tamanho da revolta. pic.twitter.com/BpWduSAALP— Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 18, 2026
Διαρκείς κινητοποιήσεις κάθε ΣάββατοΜετά τις βίαιες διαδηλώσεις στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις, νεοσύστατες ομάδες και συλλογικότητες άρχισαν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις κινητοποιήσεις. Η διάδοση των καλεσμάτων γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς, μέσω hashtags στο Instagram και το TikTok, αλλά και ομάδων στο Telegram.
Το «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» έχει εξαγγείλει «διαρκή κινητοποίηση», κάθε Σάββατο στις 15:00, μέχρι την πτώση της «κυβέρνησης των κλεφτών», όπως τη χαρακτηρίζει.
Ο λογαριασμός @movimento17ottobre στο Instagram, που δημιουργήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, επιχειρεί να εκφράσει την πολιτική ταυτότητα όσων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Σε μία από τις αναρτήσεις του, η ευθύνη για τη βία αποδίδεται στο πολιτικό σύστημα και στις δυνάμεις ασφαλείας. Σε άλλη δημοσιεύεται βίντεο με τίτλο «Προλεταριακή απαλλοτρίωση στο Μιλάνο», στο οποίο καταγράφεται η παράδοση προϊόντων που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια των λεηλασιών σε έναν άστεγο.
📢Nasce il “Movimento 17 ottobre”: su Instagram annuncia una “mobilitazione permanente” ogni sabato alle 15 in varie piazze, a partire da Milano, “fino alla caduta di questo governo”.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 19, 2026
Tra i post, il video del bottino dei saccheggi donato a un senzatetto. pic.twitter.com/MQqhvhXNdr
Παράλληλα, η σελίδα παραπέμπει σε ομάδα στο Telegram, όπου τα μέλη συζητούν και οργανώνουν τις επόμενες δράσεις τους. Ο λογαριασμός στο Instagram έχει ξεπεράσει τους 2.500 ακολούθους, ενώ η ομάδα στο Telegram αριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη. Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν την υπογραφή «M1710».
Οι συγκεντρώσεις της 24ης Οκτωβρίου σε οκτώ πόλειςΣτο υλικό που διακινείται μέσω διαδικτύου αναφέρονται οκτώ προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, με την πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων να έχει οριστεί για τις 24 Οκτωβρίου.
Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στα ακόλουθα σημεία:
- Μπολόνια: Πλατεία Ποσειδώνα (Piazza Nettuno)
- Τορίνο: Πλατεία Καστέλο (Piazza Castello)
- Ρώμη: Τσίρκο Μάσιμο (Circo Massimo)
- Φλωρεντία: Πλατεία Σάντα Μαρία Νοβέλα (Piazza Santa Maria Novella)
- Πάντοβα: Πλατεία Ματσίνι (Piazza Mazzini)
- Μπάρι: Πλατεία Ουμπέρτο Α' (Piazza Umberto I)
- Γένοβα: Πλατεία Ντε Φεράρι (Piazza De Ferrari)
Στις συνομιλίες της ομάδας ζητείται η δημιουργία ξεχωριστών αφισών για κάθε πόλη, ώστε να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν.
Το ευρύτερο δίκτυο εμφανίζει διασυνδέσεις με τον λεγόμενο «ανταγωνιστικό» ή αντιεξουσιαστικό χώρο της Ιταλίας, καθώς και με αριστερές συλλογικότητες, φοιτητικές οργανώσεις και το κίνημα No Tav. Ανάμεσα στις ομάδες που αναφέρονται είναι οι Csa Lambretta και Deriva, οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει υπηρεσία νομικής υποστήριξης για τους νέους που προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο Μιλάνο.
Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες: Εγχειρίδια, ψηφοφορίες και φόβοι για συλλήψειςΣτην ομάδα του Telegram διακινούνται επίσης έγγραφα που απευθύνονται στους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται το «Safer in the Street», ένας οδηγός με πρακτικές συμβουλές για τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις.
🇮🇹 Italian patriots take to the streets of Milan to defend Italy from migrant looters and rioters...— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026
The police and the army should be the ones doing this
Writer: Samuel pic.twitter.com/XHoWNqCChU
Από στιγμιότυπα οθόνης προκύπτει ότι έχει κοινοποιηθεί και ένα αναρχικό εγχειρίδιο, το οποίο ήταν ήδη διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφονται συζητήσεις σχετικά με την προετοιμασία για συγκρούσεις. Σε μία από τις συνομιλίες εμφανίζεται ακόμη και ψηφοφορία για το ποια καταστήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους καταστροφών.
Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι οι χρήστες την ίδια προσέγγιση. «Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, τόσο για τη σύγκρουση όσο και για την άμυνα. Πολλοί χθες τραυματίστηκαν σοβαρά», γράφει ένας συμμετέχων. Άλλος επισημαίνει την ανάγκη «εκπαίδευσης» για τις συγκρούσεις.
Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι νέες συλλήψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ένας χρήστης τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα «ώστε να αποφευχθεί η σύλληψη δεκάδων παιδιών».
Υπάρχουν, πάντως, και φωνές που προειδοποιούν για τις συνέπειες της βίας. «Ζητούν ένα μέλλον και καταλήγουν να το καταστρέφουν, αποκτώντας ποινικό μητρώο στα 18 τους χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας συμμετέχων.
Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τα μέλη είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών. «Μια ομάδα στο Telegram δεν είναι και τόσο ασφαλής», γράφει ένας χρήστης, ενώ ορισμένοι προτείνουν τη χρήση της εφαρμογής Signal.
Στους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι διαχειριστές επισημαίνεται ότι τα μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο κατάσχεσης του κινητού τηλεφώνου κάποιου συμμετέχοντα ή παρουσίας πληροφοριοδότη μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, πάντως, οι ίδιοι κανόνες απαγορεύουν ρητά τις συζητήσεις για παράνομες ενέργειες.
Το «Italia in Piazza» και οι διασυνδέσεις με τη ριζοσπαστική ΑριστεράΣτις αρχές Οκτωβρίου εμφανίστηκε στο Instagram ο λογαριασμός «Italia in Piazza» (@italiainpiazza17).
Μέσω αυτού άρχισαν να διακινούνται τα πρώτα καλέσματα για πανεθνική κινητοποίηση στις 17 Οκτωβρίου, με το hashtag #italiainpiazza.
Στην αφίσα της κινητοποίησης γινόταν λόγος για «ειρηνική συγκέντρωση πολιτών, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος».
Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονταν η ακρίβεια, οι μισθοί, η εργασία, η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση και η ασφάλεια. Τα καλέσματα αναπαράχθηκαν από σελίδες όπως το «Fronte Rivoluzionario Italiano» (Ιταλικό Επαναστατικό Μέτωπο) και η «Rinascenza», ενώ οι κινητοποιήσεις απέκτησαν επίσης προβολή από οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Το εξωκοινοβουλευτικό Κόμμα των CARC (Partito dei CARC), σε άρθρο που δημοσίευσε στις 16 Οκτωβρίου, υποστήριξε τα αιτήματα των διαδηλωτών, συνδέοντας τις κοινωνικές διεκδικήσεις με τον πολιτικό στόχο της ανατροπής της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Ωστόσο, παρά τις διασυνδέσεις που καταγράφονται ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες και συλλογικότητες, ο εντοπισμός ενός ενιαίου οργανωτικού κέντρου πίσω από τις κινητοποιήσεις παραμένει δύσκολος, αν όχι αδύνατος.
Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από τις λεηλασίες«Απόλυτη ευκολία στην πραγματοποίηση αιφνιδιαστικών καταστροφικών ενεργειών και πράξεων σπάνιας βιαιότητας» επέδειξαν, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι νεαροί που συνελήφθησαν στο Μιλάνο μετά το διήμερο των εκτεταμένων καταστροφών.
Η «εγκληματική τους ικανότητα», όπως τη χαρακτηρίζουν οι εισαγγελείς, εκδηλώθηκε με τέτοια ένταση, ώστε αρκετές πολυτελείς μπουτίκ στο κέντρο της πόλης παρέμειναν κλειστές, φοβούμενες νέες λεηλασίες και συγκρούσεις.
🇮🇹 Clashes occurred in Milan’s Piazza del Duomo on October 17 during a march against rising living costs that drew about 5,000 participants under the “Italia in piazza” banner.— London Baithead (@londonbaithead) October 18, 2026
Groups threw stones, barriers, and firecrackers at police near the cathedral, while officers…
Ανάμεσά τους καταστήματα μεγάλων οίκων, από την Hermès και τη Chanel μέχρι την Pomellato.
Ο απολογισμός του σαββατοκύριακου, που σημαδεύτηκε από σκηνές αστικού ανταρτοπόλεμου, είναι βαρύς. Χωρίς να υπολογίζονται τα διαφυγόντα έσοδα, οι υλικές ζημιές εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, από τις σπασμένες βιτρίνες και τον κατεστραμμένο εξοπλισμό μέχρι τα εμπορεύματα που εκλάπησαν.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα συμπεριφορών που ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτες και αδικαιολόγητες», κατά την επίσκεψή του σε ορισμένα από τα καταστήματα που υπέστησαν καταστροφές, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ιταλικής συνομοσπονδίας εμπορίου Confcommercio, Κάρλο Σανγκάλι. «Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι στιγμές έντασης δεν έχουν τελειώσει», πρόσθεσε ο δήμαρχος.
🚨 Piazza del Duomo, Milano, Italia 🇮🇹— Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 18, 2026
Le forze dell'ordine sono nettamente in inferiorità numerica rispetto ai rivoltosi pic.twitter.com/Kjs5YZVHRx
Ανήλικοι οι περισσότεροι από τους περίπου 50 συλληφθέντεςΑπό τους περίπου 50 συλληφθέντες, μόλις έντεκα είναι ενήλικοι, ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ανήλικοι.
Ομάδες νεαρών, ακόμη και πολύ μικρής ηλικίας, προχώρησαν χωρίς προφανή αιτία σε βανδαλισμούς και προκάλεσαν σκηνές τρόμου στους εμπορικούς δρόμους του Μιλάνου, φτάνοντας μέχρι την πλατεία Ντουόμο.
Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός των εμπλεκομένων να αυξηθεί.
🚨Itália 🇮🇹: Assim como em Paris, o vandalismo que assola a Europa atinge a cidade de Milão na Itália.— Ivan Kleber (@lordivan22) October 18, 2026
As imagens são deste domingo à noite na “piazza dello uomo” pic.twitter.com/gj7DC6WCqO
Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από την τακτική Εισαγγελία και την Εισαγγελία Ανηλίκων αφορούν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες, αδικήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές κάθειρξης από 8 έως 15 έτη, καθώς και αντίσταση κατά των αρχών με πολλαπλές επιβαρυντικές περιστάσεις.
Πρόκειται για υποθέσεις που, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, αναδεικνύουν ένα νέο και πρωτοφανές φαινόμενο, το οποίο επιχειρούν πλέον να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν εισαγγελείς και αστυνομικοί ερευνητές.
Οι νεαροί «casseurs» και το νέο φαινόμενο βίαςΠαιδιά ηλικίας ακόμη και 12 ή 13 ετών μετατράπηκαν ξαφνικά σε «casseurs», όπως αποκαλούνται στη Γαλλία οι ταραξίες που επιδίδονται σε βίαιες συγκρούσεις και καταστροφές, χωρίς να έχουν βιώσει ποτέ την οργή των γαλλικών προαστίων.
Ορισμένοι υιοθετούν την εμφάνιση των λεγόμενων «maranza», μιας νεανικής υποκουλτούρας της Ιταλίας που συνδέεται με συγκεκριμένο τρόπο ντυσίματος και συμπεριφοράς, χωρίς ωστόσο να ανήκουν απαραίτητα σε αυτή.
Ανάμεσά τους βρίσκονται παιδιά εργαζόμενων οικογενειών, μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν ταυτίζονται με τους γονείς τους, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στην ιταλική κοινωνία, αλλά και Ιταλοί έφηβοι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, οι οποίοι εμφανίζονται αποπροσανατολισμένοι και χωρίς σταθερά σημεία αναφοράς στον κόσμο των ενηλίκων.
Η συντριπτική πλειονότητα είναι κάτω των 18 ετών, ενώ αρκετοί προέρχονται από περιοχές εκτός Μιλάνου, όπως το Βαρέζε, το Λέκο, η Νοβάρα, το Τορίνο και άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας και της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής.
Οι νεαροί κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους του Μιλάνου και το Σάββατο παρεισέφρησαν στην αδειοδοτημένη διαδήλωση «Italia in Piazza» («Η Ιταλία στην Πλατεία»).
Την Κυριακή, αντίθετα, συγκεντρώθηκαν σε μικρότερες ομάδες, με στόχο να επιτεθούν και να προκαλέσουν καταστροφές, χωρίς προφανή λόγο και χωρίς να φαίνεται ότι καθοδηγούνταν από κάποιο οργανωμένο κίνημα.
Κοινός παρονομαστής ήταν η πρόθεση να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας, εκτοξεύοντας καλάθια απορριμμάτων, κάδους, τραπεζάκια, κυβόλιθους και γυάλινα μπουκάλια. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αστυνομικοί.
Σαλβίνι: «Κάποιοι επιδίωκαν να υπάρξει νεκρός»«Κάποιοι επιδίωκαν να υπάρξει νεκρός», δήλωσε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτης της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, επαναφέροντας τις προτάσεις του κόμματός του για περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων κατά της βίας.
Το γεγονός ότι η κατάσταση παραμένει εκρηκτική αποτυπώθηκε και στις εντάσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της Κεντροδεξιάς στην πλατεία Ντουόμο. Στο σημείο επικράτησε ένταση, με σπρωξίματα, φωνές και ύβρεις.
Αφορμή στάθηκε και ένα πανό της Κεντροδεξιάς με το σύνθημα «Θα σας επαναπατρίσουμε όλους», το οποίο προκάλεσε την αντίδραση νεαρών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από την εκδήλωση.
Το νέο κύμα βίας υποχρεώνει πλέον τη Δικαιοσύνη, και ιδιαίτερα τις εισαγγελικές αρχές ανηλίκων, να καταβάλει μια «εξαιρετική» προσπάθεια για τη διαχείριση των υποθέσεων.
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