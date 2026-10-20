Οι Bon Jovi θα είναι κεντρικοί καλλιτέχνες στο BST Hyde Park του Λονδίνου το 2027
Οι Bon Jovi θα είναι κεντρικοί καλλιτέχνες στο BST Hyde Park του Λονδίνου το 2027
Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Hyde Park, επιστρέφοντας στη διοργάνωση 14 χρόνια μετά την πρώτη φορά που βρέθηκε στην κορυφή του προγράμματός της
Κεντρικοί καλλιτέχνες στο British Summer Time Hyde Park στο Λονδίνου το 2027 θα είναι οι Bon Jovi, με το συγκρότημα να ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη σκηνή του γνωστού μουσικού φεστιβάλ.
Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Hyde Park στις 24 Ιουνίου, επιστρέφοντας στη διοργάνωση 14 χρόνια μετά την πρώτη φορά που βρέθηκε στην κορυφή του προγράμματός της.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας του συγκροτήματος, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)». Στον δίσκο συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
«Έχουμε μια μακρά ιστορία εμφανίσεων στο Hyde Park κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιοδειών μας και η επιστροφή στο BST Hyde Park, 14 χρόνια αφότου βρεθήκαμε ως κεντρικοί καλλιτέχνες στο πρώτο κιόλας Φεστιβάλ, αποτελεί για εμάς μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο» δήλωσε ο frontman του συγκροτήματος, Τζον Μπον Τζόβι και πρόσθεσε: «Το να φέρουμε αυτή την ενέργεια πίσω στο Hyde Park σημαίνει πολλά για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για τον καθένα από εσάς και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις μαζί».
Στη συνέχεια δήλωσε: «Η περιοδεία "Forever" υπήρξε μια απίστευτη γιορτή της μουσικής και των θαυμαστών που βρίσκονται στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με την ενέργεια του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η χαρά και ο ενθουσιασμός που μοιραστήκαμε με τους θαυμαστές μας αυτό το καλοκαίρι ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό».
Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Hyde Park στις 24 Ιουνίου, επιστρέφοντας στη διοργάνωση 14 χρόνια μετά την πρώτη φορά που βρέθηκε στην κορυφή του προγράμματός της.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας του συγκροτήματος, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ «Forever (Legendary Edition)». Στον δίσκο συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
Bon Jovi is the first headliner announced for BST Hyde Park 2027 - 14 years after performing at the inaugural festival https://t.co/PtrYyNJ6x4— Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026
Στη συνέχεια δήλωσε: «Η περιοδεία "Forever" υπήρξε μια απίστευτη γιορτή της μουσικής και των θαυμαστών που βρίσκονται στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με την ενέργεια του κοινού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η χαρά και ο ενθουσιασμός που μοιραστήκαμε με τους θαυμαστές μας αυτό το καλοκαίρι ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα