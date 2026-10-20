Αθήνα όπως… Λονδίνο: 2,26 φορές ακριβότερα τα σπίτια πάνω από τον εθνικό μέσο όρο
Αθήνα όπως… Λονδίνο: 2,26 φορές ακριβότερα τα σπίτια πάνω από τον εθνικό μέσο όρο
Λονδίνο, Αθήνα και Μόναχο έχουν τη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαίκά ως προς τις τιμές των νέων κατοικιών σε σχέση με τους εθνικούς τους μέσους όρους - Πόσοι μισθοί χρειάζονται για την αγορά ενός σπιτιού 70 τ.μ. σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη
Το απόλυτο… χάσμα χωρίζει την Αθήνα από την υπόλοιπη Ελλάδα στην αγορά νέων κατοικιών με τα σπίτια στην πρωτεύουσα να κοστίζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ 2,26 φορές περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο.
Μάλιστα, η Αθήνα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαϊκά στις τιμές των νέων κατοικιών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, μαζί με το κεντρικό Λονδίνο που έχει την πρωτιά και το Μόναχο που συμπληρώνει το τοπ 3 στην Ευρώπη. Στο κέντρο του Λονδίνου οι τιμές είναι 2,27 φορές πιο ψηλά από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στο Μόναχο το αντίστοιχο νούμερο είναι 2,15 φορές.
Oι τρεις πόλεις είναι οι μοναδικές στην Ευρώπη που έχουν νούμερα υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου της χώρας τους, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ετήσιο δείκτη της Deloitte για την ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας, συγκρίνοντας τις τιμές σε 71 μεγάλες πόλεις πανευρωπαϊκά.
Στη μελέτη αναφέρονται και τα απόλυτα νούμερα: Στην Αθήνα η μέση τιμή μιας νέας κατοικίας υπολογίζεται στα 4.364 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2025, όταν ο εθνικός μέσος όρος υπολογίζεται στα 1.931 ευρώ ανά τ.μ..
Εκτός από την πρωτεύουσα γίνεται αναφορά και σε δύο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Θεσσαλονίκη και Πάτρα: Στη συμπρωτεύουσα η μέση τιμή των νέων κατοικιών είναι στα 3.089 ευρώ ανά τ.μ., ακριβότερη κατά 1,6 φορές σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στην Πάτρα το αντίστοιχο νούμερο είναι στα 1.608 ευρώ ανά τ.μ., με την αχαϊκή πρωτεύουσα να καταλήγει τελικά φθηνότερη του εθνικού μέσου όρου κατά σχεδόν 17%, αποτυπώνοντας τελικά και τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται η εγχώρια κτηματαγορά.
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Μάλιστα, η Αθήνα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαϊκά στις τιμές των νέων κατοικιών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, μαζί με το κεντρικό Λονδίνο που έχει την πρωτιά και το Μόναχο που συμπληρώνει το τοπ 3 στην Ευρώπη. Στο κέντρο του Λονδίνου οι τιμές είναι 2,27 φορές πιο ψηλά από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στο Μόναχο το αντίστοιχο νούμερο είναι 2,15 φορές.
Oι τρεις πόλεις είναι οι μοναδικές στην Ευρώπη που έχουν νούμερα υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου της χώρας τους, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ετήσιο δείκτη της Deloitte για την ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας, συγκρίνοντας τις τιμές σε 71 μεγάλες πόλεις πανευρωπαϊκά.
Στη μελέτη αναφέρονται και τα απόλυτα νούμερα: Στην Αθήνα η μέση τιμή μιας νέας κατοικίας υπολογίζεται στα 4.364 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2025, όταν ο εθνικός μέσος όρος υπολογίζεται στα 1.931 ευρώ ανά τ.μ..
Εκτός από την πρωτεύουσα γίνεται αναφορά και σε δύο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Θεσσαλονίκη και Πάτρα: Στη συμπρωτεύουσα η μέση τιμή των νέων κατοικιών είναι στα 3.089 ευρώ ανά τ.μ., ακριβότερη κατά 1,6 φορές σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στην Πάτρα το αντίστοιχο νούμερο είναι στα 1.608 ευρώ ανά τ.μ., με την αχαϊκή πρωτεύουσα να καταλήγει τελικά φθηνότερη του εθνικού μέσου όρου κατά σχεδόν 17%, αποτυπώνοντας τελικά και τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται η εγχώρια κτηματαγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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