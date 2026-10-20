Αθήνα όπως… Λονδίνο: 2,26 φορές ακριβότερα τα σπίτια πάνω από τον εθνικό μέσο όρο

Λονδίνο, Αθήνα και Μόναχο έχουν τη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαίκά ως προς τις τιμές των νέων κατοικιών σε σχέση με τους εθνικούς τους μέσους όρους - Πόσοι μισθοί χρειάζονται για την αγορά ενός σπιτιού 70 τ.μ. σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη