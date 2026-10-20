«Πεδίο μάχης» μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών το προαύλιο Καθεδρικού Ναού στα Τίρανα, παρέμβαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
«Πεδίο μάχης» μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών το προαύλιο Καθεδρικού Ναού στα Τίρανα, παρέμβαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Αστυνομικοί κυνήγησαν άτομα που τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ μέχρι τον ναό, και μετά τους ξυλοκόπησαν και τους συνέλαβαν
Σε θέατρο συγκρούσεων της αστυνομίας με διαδηλωτές μετατράπηκε την περασμένη νύχτα ο προαύλιος χώρος του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα.
Οι αστυνομικοί καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ και μπήκαν στο χώρο του Καθεδρικού για να διαφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν σκηνές βίας με τους αστυνομικούς να τους ξυλοκοπούν και να τους συλλαμβάνουν.
Στην κατάσταση αντέδρασε άμεσα η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αφού είδε τις εικόνες των γεγονότων στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Με ανακοίνωση της εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας της.
«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Χθες, Δευτέρα, το απόγευμα η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε την οργάνωση πορείας αλληλεγγύης με τους φοιτητές. Σε δημόσια έκκληση, η Ενωση εξέφρασε την ανησυχία της για την αστυνομική βία και τόνισε ότι υποστηρίζει την φοιτητική διαμαρτυρία από την έναρξή της, πριν από έξι ημέρες.
Η πορεία συμπαραστασης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 π.μ. στην πλατεία μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών». Το σωματείο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σ' αυτή, κάνοντας λόγο για πολιτική και ανθρώπινη υποχρέωση για την υπεράσπιση της φοιτητικής ζωής και για να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο.
Οι διαδηλωτές στα Τίρανα συνεχίζουν καθημερινά τις διαμαρτυρίες τους με «μπαράζ» πυροτεχνημάτων και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με εκτοξευτήρες ύδατος και ρίψεις δακρυγόνων για να τους διαλύσει.
Χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές επιτεθήκαν στο Εφετείο των Τιράνων, έσπασαν την είσοδο και έβαλαν φωτιά προκαλώντας καταστροφές. Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη στην Αλβανική πρωτεύουσα.
Οι αστυνομικοί καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ και μπήκαν στο χώρο του Καθεδρικού για να διαφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν σκηνές βίας με τους αστυνομικούς να τους ξυλοκοπούν και να τους συλλαμβάνουν.
Στην κατάσταση αντέδρασε άμεσα η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αφού είδε τις εικόνες των γεγονότων στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Με ανακοίνωση της εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας της.
Dramatic! Brutal violence against youth by police inside the courtyard of the Orthodox Church in Tirana. The €2,500 bonus promised by PM Rama seems to have blinded the eyes of the Albanian police officers even more. The situation in Albania is alarming. Rama refuses to resign. https://t.co/iJTHEuRFdu pic.twitter.com/lrSmbGBaIA— Tirana Report (@Tirana_Report) October 19, 2026
«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητά για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Χθες, Δευτέρα, το απόγευμα η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε την οργάνωση πορείας αλληλεγγύης με τους φοιτητές. Σε δημόσια έκκληση, η Ενωση εξέφρασε την ανησυχία της για την αστυνομική βία και τόνισε ότι υποστηρίζει την φοιτητική διαμαρτυρία από την έναρξή της, πριν από έξι ημέρες.
Η πορεία συμπαραστασης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 π.μ. στην πλατεία μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών». Το σωματείο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σ' αυτή, κάνοντας λόγο για πολιτική και ανθρώπινη υποχρέωση για την υπεράσπιση της φοιτητικής ζωής και για να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο.
Οι διαδηλωτές στα Τίρανα συνεχίζουν καθημερινά τις διαμαρτυρίες τους με «μπαράζ» πυροτεχνημάτων και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με εκτοξευτήρες ύδατος και ρίψεις δακρυγόνων για να τους διαλύσει.
Χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές επιτεθήκαν στο Εφετείο των Τιράνων, έσπασαν την είσοδο και έβαλαν φωτιά προκαλώντας καταστροφές. Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη στην Αλβανική πρωτεύουσα.
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