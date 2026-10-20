Η Ελλάδα στην 23η θέση του Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2026: Οι αδυναμίες και τα προτερήματα του φορολογικού συστήματος
Η Ελλάδα στην 23η θέση του Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2026: Οι αδυναμίες και τα προτερήματα του φορολογικού συστήματος
Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 65,9/100, έναντι 65,7 το 2025, βάσει των αναθεωρημένων και συγκρίσιμων στοιχείων της φετινής μελέτης
Την 23η θέση μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας 2026, που δημοσιεύει στη χώρα μας το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η κατάταξη της χώρας παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2025.
Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 65,9/100, έναντι 65,7 το 2025, βάσει των αναθεωρημένων και συγκρίσιμων στοιχείων της φετινής μελέτης.
Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του ελληνικού φορολογικού συστήματος, με τη φορολόγηση φυσικών προσώπων να καταγράφει την υψηλότερη σχετική επίδοση και τους φόρους ιδιοκτησίας και κατανάλωσης να αποτελούν τις σημαντικότερες αδυναμίες.
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Η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 65,9/100, έναντι 65,7 το 2025, βάσει των αναθεωρημένων και συγκρίσιμων στοιχείων της φετινής μελέτης.
- Ως προς τις πέντε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται:
- • Στην 22η θέση στην εταιρική φορολόγηση.
- • Στην 5η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων.
- • Στην 29η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης.
- • Στην 30η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας.
- • Στη 19η θέση ως προς τους κανόνες διασυνοριακής φορολόγησης.
Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους χαρακτηριστικών του ελληνικού φορολογικού συστήματος, με τη φορολόγηση φυσικών προσώπων να καταγράφει την υψηλότερη σχετική επίδοση και τους φόρους ιδιοκτησίας και κατανάλωσης να αποτελούν τις σημαντικότερες αδυναμίες.
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