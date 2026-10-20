ΔΕΛΤΑ: Τα 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, η επιστροφή κεφαλαίων και τα σενάρια πώλησης
ΔΕΛΤΑ: Τα 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, η επιστροφή κεφαλαίων και τα σενάρια πώλησης
Τα 72,5 εκατ. ευρώ που επέστρεψαν στη Vivartia μετά την πώληση της Δωδώνης, η μείωση του δανεισμού κατά 131 εκατ. ευρώ και οι εξασφαλίσεις επί των μετοχών - Η ευχέρεια χρόνου που απέκτησε η CVC μετά τη συμφωνία για την Evergood και τα σενάρια για τη γαλακτοβιομηχανία
Η πώληση της Δωδώνης έφερε στη Vivartia επιστροφή κεφαλαίων 72,5 εκατ. ευρώ και συνέβαλε στη σημαντική μείωση του δανεισμού του γαλακτοκομικού της ομίλου. Την ίδια ώρα, όμως, οι δραστηριότητες που παρέμειναν στη Nutrico εξακολουθούν να καταγράφουν ζημιές, με τη ΔΕΛΤΑ να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό και την πρόκληση της ανάκτησης της κερδοφορίας της. Αυτή τη διπλή εικόνα αποτυπώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της Nutrico για το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία η CVC συνεχίζει τις αποεπενδύσεις της από τη Vivartia και η ιστορική γαλακτοβιομηχανία παραμένει ένα από τα τελευταία μεγάλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.
Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί για το νέο ομολογιακό δάνειο των 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μετοχές της Nutrico και της ΔΕΛΤΑ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Vivartia, η συμφωνία πώλησης της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited έδωσε στην CVC μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου για να εξετάσει τις επιλογές της σχετικά με τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς να πιέζεται για άμεσες αποφάσεις.
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Πρόσθετο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί για το νέο ομολογιακό δάνειο των 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μετοχές της Nutrico και της ΔΕΛΤΑ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Vivartia, η συμφωνία πώλησης της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited έδωσε στην CVC μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου για να εξετάσει τις επιλογές της σχετικά με τη ΔΕΛΤΑ, χωρίς να πιέζεται για άμεσες αποφάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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