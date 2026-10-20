ΔΕΛΤΑ: Τα 150 εκατ. ευρώ της Vivartia, η επιστροφή κεφαλαίων και τα σενάρια πώλησης

Τα 72,5 εκατ. ευρώ που επέστρεψαν στη Vivartia μετά την πώληση της Δωδώνης, η μείωση του δανεισμού κατά 131 εκατ. ευρώ και οι εξασφαλίσεις επί των μετοχών - Η ευχέρεια χρόνου που απέκτησε η CVC μετά τη συμφωνία για την Evergood και τα σενάρια για τη γαλακτοβιομηχανία