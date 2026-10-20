Τηλεπικοινωνίες: Η «μάχη» της οπτικής ίνας και οι ανατροπές σε μια αγορά € 5,5 δισ.
Τηλεπικοινωνίες: Η «μάχη» της οπτικής ίνας και οι ανατροπές σε μια αγορά € 5,5 δισ.
Η ανάπτυξη των δικτύων FTTH και τα έσοδα των ομίλων - Το deal ΔΕΗ και Vodafone - O OTE και το ICT - Η επόμενη μέρα της Nova
Σε νέα φάση εισέρχεται ο «πόλεμος» της οπτικής ίνας στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών, με φόντο τις μεγάλες επενδύσεις που προηγήθηκαν και συνεχίζονται σε αυτό τον τομέα και όχι μόνο.
Μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αρκετές… ανατροπές, σε γενικότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα σε μια σειρά εξελίξεων –σε διάφορα μέτωπα. Σε έναν κλάδο που οι βασικοί «παίκτες» του μετρούν ετήσια αθροιστικά έσοδα κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ από όλες τις δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, αλλά προσπαθούν, παράλληλα, να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες ευκαιρίες.
Η δυναμική παρουσία της ΔΕΗ στην ανάπτυξη δικτύων FTTH έχει ήδη δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς συνεχίζει να ενισχύει με ταχύτητα τη θέση της σε αυτήν. Γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό, ιδίως απέναντι στον leader αυτής, τον ΟΤΕ, μετά και το rebranding της πρώην Cosmote – νυν Telekom.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αρκετές… ανατροπές, σε γενικότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα σε μια σειρά εξελίξεων –σε διάφορα μέτωπα. Σε έναν κλάδο που οι βασικοί «παίκτες» του μετρούν ετήσια αθροιστικά έσοδα κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ από όλες τις δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, αλλά προσπαθούν, παράλληλα, να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες ευκαιρίες.
Η δυναμική παρουσία της ΔΕΗ στην ανάπτυξη δικτύων FTTH έχει ήδη δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς συνεχίζει να ενισχύει με ταχύτητα τη θέση της σε αυτήν. Γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό, ιδίως απέναντι στον leader αυτής, τον ΟΤΕ, μετά και το rebranding της πρώην Cosmote – νυν Telekom.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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