Τηλεπικοινωνίες: Η «μάχη» της οπτικής ίνας και οι ανατροπές σε μια αγορά € 5,5 δισ.

Η ανάπτυξη των δικτύων FTTH και τα έσοδα των ομίλων - Το deal ΔΕΗ και Vodafone - O OTE και το ICT - Η επόμενη μέρα της Nova