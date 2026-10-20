Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Καλαμάτα: Με τον κόσμο της στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Καλαμάτα: Με τον κόσμο της στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Η διοίκηση της Μαύρης Θύελλας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα του Πειραιά
Η Καλαμάτα βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα το τελευταίο διάστημα, μετρώντας δύο πολύτιμες νίκες. Η πρώτη σημειώθηκε στην έδρα του ΠΑΟΚ και η δεύτερη κόντρα στον ΟΦΗ.
Πλέον η ομάδα της Μεσσηνίας στρέφει το βλέμμα της στο εκτός έδρας παιχνίδι της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/10, 16:00) και όπως ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα, εξασφάλισε εισιτήρια για τους φιλάθλους της.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 27 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section
Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».
Πλέον η ομάδα της Μεσσηνίας στρέφει το βλέμμα της στο εκτός έδρας παιχνίδι της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/10, 16:00) και όπως ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα, εξασφάλισε εισιτήρια για τους φιλάθλους της.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 27 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section
Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».
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