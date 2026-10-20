Γιώργος Μπατατούδης: Ένας «Μπάτμαν» σε νέες περιπέτειες με τους πλειστηριασμούς

Για τον Νοέμβριο έχουν προγραμματιστεί δύο σφυριά σε βάρος του γνωστού επιχειρηματία με επισπεύδουσα την ΑΑΔΕ- Τα οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας και οι τιμές πρώτης προσφοράς