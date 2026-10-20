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Γιώργος Μπατατούδης: Ένας «Μπάτμαν» σε νέες περιπέτειες με τους πλειστηριασμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Μπατατούδης: Ένας «Μπάτμαν» σε νέες περιπέτειες με τους πλειστηριασμούς

Για τον Νοέμβριο έχουν προγραμματιστεί δύο σφυριά σε βάρος του γνωστού επιχειρηματία με επισπεύδουσα την ΑΑΔΕ- Τα οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας και οι τιμές πρώτης προσφοράς

Γιώργος Μπατατούδης: Ένας «Μπάτμαν» σε νέες περιπέτειες με τους πλειστηριασμούς
Οι περιπέτειες δεν έχουν τέλος, όπως φαίνεται, για τον Γιώργο Μπατατούδη, τον γνωστό επιχειρηματία του παρελθόντος που έγραψε τη δική του ιστορία σε διάφορα πεδία της αγοράς.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των πλειστηριασμών βρίσκονται τα δικαιώματά του σε δύο οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney, οι αρχικοί πλειστηριασμοί για τα συγκεκριμένα ακίνητα έγιναν στις 22 Απριλίου 2026, αλλά κατέληξαν άγονοι ελλείψει πλειοδοτών.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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