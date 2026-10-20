Σούπερ μάρκετ: Πώς «ρουφάνε» τον τζίρο από περίπτερα και ψιλικατζίδικα
Σούπερ μάρκετ: Πώς «ρουφάνε» τον τζίρο από περίπτερα και ψιλικατζίδικα
Στα 1,9 δισ. ευρώ οι πωλήσεις των μικρών σούπερ μάρκετ στο εννεάμηνο, με αύξηση 8,8% – Η μάχη για μερίδιο από την παραδοσιακή μικρή λιανική των 5 δισ. ευρώ και ποιες αλυσίδες πρωτοστατούν
Τζίρο που παραδοσιακά κατευθυνόταν στα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα διεκδικούν με ολοένα μεγαλύτερες αξιώσεις τα μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία αναπτύσσονται ταχύτερα από το σύνολο της οργανωμένης λιανικής. Τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ για το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 αποτυπώνουν την τάση: οι πωλήσεις των λεγόμενων superettes, επιφάνειας 100 έως 400 τετραγωνικών μέτρων, αυξήθηκαν κατά 8,8%, με τον τζίρο τους να προσεγγίζει τα 1,9 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών τύπων καταστημάτων, ξεπερνώντας ακόμη και τα υπερμάρκετ, που κατέγραψαν αύξηση 8,5%. Τα μεγάλα και τα μικρά σούπερ μάρκετ κινήθηκαν με ρυθμούς 5,5% και 5,6% αντίστοιχα. Τα superettes συγκεντρώνουν πλέον το 14,8% των συνολικών πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι οποίες στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 12,864 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Πρόκειται για την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών τύπων καταστημάτων, ξεπερνώντας ακόμη και τα υπερμάρκετ, που κατέγραψαν αύξηση 8,5%. Τα μεγάλα και τα μικρά σούπερ μάρκετ κινήθηκαν με ρυθμούς 5,5% και 5,6% αντίστοιχα. Τα superettes συγκεντρώνουν πλέον το 14,8% των συνολικών πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι οποίες στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 12,864 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα