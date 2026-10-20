Σούπερ μάρκετ: Πώς «ρουφάνε» τον τζίρο από περίπτερα και ψιλικατζίδικα

Στα 1,9 δισ. ευρώ οι πωλήσεις των μικρών σούπερ μάρκετ στο εννεάμηνο, με αύξηση 8,8% – Η μάχη για μερίδιο από την παραδοσιακή μικρή λιανική των 5 δισ. ευρώ και ποιες αλυσίδες πρωτοστατούν