«Προλαμβάνω»: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους και πώς συμμετέχουν χωρίς ειδοποίηση στο κινητό

Επανεκκινεί στις 13 Οκτωβρίου το «Προλαμβάνω» με δωρεάν μαστογραφίες και στη συνέχεια καρδιολογικούς ελέγχους. Πώς συμμετέχουν οι δικαιούχοι και τι δείχνουν τα στοιχεία