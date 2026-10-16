«Προλαμβάνω»: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους και πώς συμμετέχουν χωρίς ειδοποίηση στο κινητό
«Προλαμβάνω»: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους και πώς συμμετέχουν χωρίς ειδοποίηση στο κινητό
Επανεκκινεί στις 13 Οκτωβρίου το «Προλαμβάνω» με δωρεάν μαστογραφίες και στη συνέχεια καρδιολογικούς ελέγχους. Πώς συμμετέχουν οι δικαιούχοι και τι δείχνουν τα στοιχεία
Επανήλθε από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», προσφέροντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Η επανεκκίνηση γίνεται με τις δωρεάν μαστογραφίες, καθώς ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί περίπλοκες διαδικασίες. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται μέσω SMS για το παραπεμπτικό τους, ενώ όσοι πληρούν τα κριτήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους για να προγραμματίσουν τις εξετάσεις.
Παράλληλα, το πρόγραμμα αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η συνέχιση της χρηματοδότησής του διασφαλίζεται πλέον από εθνικούς πόρους.
Οι διαθέσιμοι τρόποι για να προγραμματίσετε εξέταση
Η διαδικασία πρόσβασης στις δωρεάν εξετάσεις έχει οργανωθεί με στόχο να περιοριστούν η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των δικαιούχων.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η επανεκκίνηση γίνεται με τις δωρεάν μαστογραφίες, καθώς ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί περίπλοκες διαδικασίες. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται μέσω SMS για το παραπεμπτικό τους, ενώ όσοι πληρούν τα κριτήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τον ΑΜΚΑ τους για να προγραμματίσουν τις εξετάσεις.
Παράλληλα, το πρόγραμμα αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η συνέχιση της χρηματοδότησής του διασφαλίζεται πλέον από εθνικούς πόρους.
Οι διαθέσιμοι τρόποι για να προγραμματίσετε εξέταση
Η διαδικασία πρόσβασης στις δωρεάν εξετάσεις έχει οργανωθεί με στόχο να περιοριστούν η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των δικαιούχων.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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