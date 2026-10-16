Εκρηκτική αύξηση των συνταξιούχων που εργάζονται: Από τις 36.000 ξεπέρασαν τις 300.000 μέσα σε λίγα χρόνια
Εκρηκτική αύξηση των συνταξιούχων που εργάζονται: Από τις 36.000 ξεπέρασαν τις 300.000 μέσα σε λίγα χρόνια
Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον στην Ελλάδα, μετά την κατάργηση της περικοπής 30% στη σύνταξη, με τις δηλώσεις απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ να φτάνουν τις 354.131
Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον αριθμό τους να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Αρμόδια στελέχη του φορέα αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη στο νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα για όσους επιθυμούν να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και στη θέση της θεσπίστηκε πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Η κατάργηση του «πέναλτι» άλλαξε την εικόνα
Η νέα ρύθμιση δημιούργησε σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα να αποκτούν εισόδημα από την εργασία, χωρίς την περικοπή που εφαρμοζόταν έως το τέλος του 2023.
Η αλλαγή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στον αριθμό των συνταξιούχων που δηλώνουν επίσημα την απασχόλησή τους.
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Αρμόδια στελέχη του φορέα αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη στο νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων, το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα για όσους επιθυμούν να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και στη θέση της θεσπίστηκε πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Η κατάργηση του «πέναλτι» άλλαξε την εικόνα
Η νέα ρύθμιση δημιούργησε σαφώς ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Οι συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα να αποκτούν εισόδημα από την εργασία, χωρίς την περικοπή που εφαρμοζόταν έως το τέλος του 2023.
Η αλλαγή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στον αριθμό των συνταξιούχων που δηλώνουν επίσημα την απασχόλησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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