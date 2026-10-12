Ο ισοβίτης της αριστερής και ο άρχοντας της μεσαίας: Οι φυλές των λωρίδων στους ελληνικούς δρόμους

Οι Έλληνες έχουν δύο ή τρεις λωρίδες για να κινηθούν, αλλά πολύ περισσότερες απόψεις για το ποια είναι η σωστή. Και, φυσικά, ο καθένας έχει τη δική του