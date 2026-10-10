Eνέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα προκαλούν νέες πιέσεις στις τιμές στο ράφι
Eνέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα προκαλούν νέες πιέσεις στις τιμές στο ράφι
Οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά έφτασαν ήδη στο ράφι - Πάνω από 300 κωδικοί παίρνουν σειρά για ανατιμήσεις έως το τέλος του μήνα - Ρεύμα, καύσιμα, ενοίκια, ασφάλειες, υπηρεσίες, ταξίδια και δάνεια ακριβαίνουν τον μήνα των νοικοκυριών
Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των προμηθευτών που κοινοποιούν νέους τιμοκαταλόγους στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προαναγγέλλοντας ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που έχει αρχίσει να περνά στο ράφι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προαναγγελθεί ήδη αυξήσεις σε πάνω από 300 κωδικούς βασικών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης έως το τέλος του μήνα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου, σχεδόν συντονισμένα, οι περισσότερες γαλακτοβιομηχανίες πέρασαν τις νέες αυξήσεις στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Περίπου 100 κωδικοί γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων ανατιμήθηκαν από 7% έως 12%.
Οι περίπου 300 κωδικοί δεν αποτελούν κλειστό κατάλογο. Νέες εταιρείες προστίθενται σχεδόν καθημερινά, ενώ αρκετοί προμηθευτές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πότε θα το μεταφέρουν στους τιμοκαταλόγους τους. Εάν ήταν αποκλειστικά θέμα κόστους, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αρκετές από αυτές τις αυξήσεις θα είχαν ήδη περάσει στο ράφι. Αυτό που κρατά σήμερα μέρος των προμηθευτών είναι κυρίως το… ημερολόγιο. Η αύξηση τιμής ενεργοποιεί την τρίμηνη απαγόρευση προωθητικών ενεργειών για το συγκεκριμένο προϊόν. Οποιος αυξήσει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο κινδυνεύει να μπει στην ισχυρότερη καταναλωτική περίοδο του έτους χωρίς τη δυνατότητα προσφορών, την ώρα που ένας ανταγωνιστής που δεν θα έχει αυξήσει την τιμή του θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. «Ολοι δοκιμάζουν τις αντοχές τους περιμένοντας την εορταστική περίοδο», λέει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου. Οι προμηθευτές μετρούν πόσο ακόμη κόστος μπορούν να απορροφήσουν και αποφασίζουν εάν θα κινηθούν κυρίως από τον Νοέμβριο ή θα προσπαθήσουν να φτάσουν έως το τέλος των γιορτών. Στη δεύτερη περίπτωση οι αυξήσεις μεταφέρονται στην αρχή του 2027, όταν ανοίγει ούτως ή άλλως ο παραδοσιακός νέος κύκλος τιμοκαταλόγων.
Το ράφι, όμως, είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Το νέο κύμα έρχεται έπειτα από τέσσερα χρόνια διαδοχικών ανατιμήσεων κι ενώ το κόστος αυξάνεται ξανά σε διαφορετικά σημεία της οικονομίας. Ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορές και χρηματοδότηση πιέζουν την παραγωγή. Ενοίκια, ρεύμα, θέρμανση, καύσιμα, ασφάλειες, υπηρεσίες, ταξίδια και δόσεις δανείων πιέζουν ταυτόχρονα το νοικοκυριό. Αυτό είναι που κάνει διαφορετική τη σημερινή συγκυρία: η επόμενη ανατίμηση δεν έρχεται μόνη της.
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Οι περίπου 300 κωδικοί δεν αποτελούν κλειστό κατάλογο. Νέες εταιρείες προστίθενται σχεδόν καθημερινά, ενώ αρκετοί προμηθευτές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πότε θα το μεταφέρουν στους τιμοκαταλόγους τους. Εάν ήταν αποκλειστικά θέμα κόστους, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αρκετές από αυτές τις αυξήσεις θα είχαν ήδη περάσει στο ράφι. Αυτό που κρατά σήμερα μέρος των προμηθευτών είναι κυρίως το… ημερολόγιο. Η αύξηση τιμής ενεργοποιεί την τρίμηνη απαγόρευση προωθητικών ενεργειών για το συγκεκριμένο προϊόν. Οποιος αυξήσει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο κινδυνεύει να μπει στην ισχυρότερη καταναλωτική περίοδο του έτους χωρίς τη δυνατότητα προσφορών, την ώρα που ένας ανταγωνιστής που δεν θα έχει αυξήσει την τιμή του θα μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. «Ολοι δοκιμάζουν τις αντοχές τους περιμένοντας την εορταστική περίοδο», λέει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου. Οι προμηθευτές μετρούν πόσο ακόμη κόστος μπορούν να απορροφήσουν και αποφασίζουν εάν θα κινηθούν κυρίως από τον Νοέμβριο ή θα προσπαθήσουν να φτάσουν έως το τέλος των γιορτών. Στη δεύτερη περίπτωση οι αυξήσεις μεταφέρονται στην αρχή του 2027, όταν ανοίγει ούτως ή άλλως ο παραδοσιακός νέος κύκλος τιμοκαταλόγων.
Το ράφι, όμως, είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Το νέο κύμα έρχεται έπειτα από τέσσερα χρόνια διαδοχικών ανατιμήσεων κι ενώ το κόστος αυξάνεται ξανά σε διαφορετικά σημεία της οικονομίας. Ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορές και χρηματοδότηση πιέζουν την παραγωγή. Ενοίκια, ρεύμα, θέρμανση, καύσιμα, ασφάλειες, υπηρεσίες, ταξίδια και δόσεις δανείων πιέζουν ταυτόχρονα το νοικοκυριό. Αυτό είναι που κάνει διαφορετική τη σημερινή συγκυρία: η επόμενη ανατίμηση δεν έρχεται μόνη της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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