Eνέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα προκαλούν νέες πιέσεις στις τιμές στο ράφι

Οι αυξήσεις στα γαλακτοκομικά έφτασαν ήδη στο ράφι - Πάνω από 300 κωδικοί παίρνουν σειρά για ανατιμήσεις έως το τέλος του μήνα - Ρεύμα, καύσιμα, ενοίκια, ασφάλειες, υπηρεσίες, ταξίδια και δάνεια ακριβαίνουν τον μήνα των νοικοκυριών