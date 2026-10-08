Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα

Πώς η είσοδος στην Eurocatering προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στον παραγωγικό σχεδιασμό της οικογένειας - Στο α΄ τρίμηνο του 2027 το νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων, αποκλειστικά μέσω franchise η ανάπτυξη των Food to Go - Τέλος του 2027 ανοίγει το Food Hall στο παλιό εργοστάσιο της Pitsos στον Ρέντη