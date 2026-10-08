Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα
Σκλαβενίτης: «Φρεσκούλης», 250.000 μερίδες τη μέρα και Food Hall – Το μεγάλο σχέδιο στα τρόφιμα
Πώς η είσοδος στην Eurocatering προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στον παραγωγικό σχεδιασμό της οικογένειας - Στο α΄ τρίμηνο του 2027 το νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων, αποκλειστικά μέσω franchise η ανάπτυξη των Food to Go - Τέλος του 2027 ανοίγει το Food Hall στο παλιό εργοστάσιο της Pitsos στον Ρέντη
Η είσοδος της οικογένειας Σκλαβενίτη στην Eurocatering, με την απόκτηση του 49% της εταιρείας πίσω από τον «Φρεσκούλη» μέσω της Γλάρου, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε έναν πολύ μεγαλύτερο παραγωγικό σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έναν σχεδιασμό που μέσα στο 2027 περνά σε άλλη κλίμακα, καθώς το νέο εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων στη Μαγούλα θα ανεβάσει την παραγωγική δυνατότητα στις 250.000 μερίδες ημερησίως, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την ανάπτυξη των αυτόνομων Food to Go, ενώ έως το τέλος της ίδιας χρονιάς προγραμματίζεται να είναι έτοιμο και το μεγάλο Food Hall στο πρώην εργοστάσιο της Πίτσος στον Ρέντη.
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