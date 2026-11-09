Η Τζίλιαν Άντερσον και η Ρεμπέκα Χολ πρωταγωνίστριες στο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait»
Η Τζίλιαν Άντερσον και η Ρεμπέκα Χολ πρωταγωνίστριες στο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait»
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι - Περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης»
Στο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait» πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν η δύο φορές βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζίλιαν Άντερσον και η υποψήφια για BAFTA Ρεμπέκα Χολ, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Σάρα Κολάντζελο.
Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι, δημιουργού του επικείμενου «Ibelin», το έργο περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης».
Σύμφωνα με την περιγραφή, «η Valeria (Άντερσον), μία διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί σειρά ετών μυστικό εραστή της Μartin, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν η ξαφνική ασθένεια του Μartin καθιστά αδύνατη την επικοινωνία τους, ο κόσμος της καταρρέει. Απεγνωσμένη να βρεθεί στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές του, αναθέτει στη σύζυγό του και εικαστικό Isla (Χολ), να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της, διεισδύοντας με αυτόν τον τρόπο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας».
Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Τάλια Κλάινχεντλερ και Όσνατ Χάντελσμαν Κέρεν για την Pie Films, σε συνεργασία με τους Φραντσέσκα Κουάλμπου και Αλεσάντρο Σάμπα της ιταλικής The Apartment.
Η WME Independent και η UTA Independent Film Group διαχειρίζονται από κοινού τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM) που ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η Rocket Science έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις.
Σύμφωνα με το Deadline, η έναρξη της παραγωγής προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με τη Τζίλιαν και τη Ρεμπέκα», δήλωσε η Σάρα Κολάντζελο, προσθέτοντας: «Από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες».
Η Σάρα Κολάντζελο έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της «The Kindergarten Teacher», ριμέικ της ομώνυμης ισραηλινής ταινίας του Ναντάβ Λαπίντ, με πρωταγωνιστές τους Μάγκι Τζίλενχαλ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Πάρκερ Σεβάκ, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Αμερικανικής Μυθοπλασίας, στο Φεστιβάλ Σάντανς το 2018, όπου και απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, η ταινία αποκτήθηκε από το Netflix. Ακολούθησε το δράμα «Worth», με τους Μάικλ Κίτον, Στάνλεϊ Τούτσι και Έιμι Ράιαν, το οποίο έκανε, επίσης, πρεμιέρα στο Σάντανς το 2020 και προβλήθηκε από το Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι, δημιουργού του επικείμενου «Ibelin», το έργο περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης».
Σύμφωνα με την περιγραφή, «η Valeria (Άντερσον), μία διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί σειρά ετών μυστικό εραστή της Μartin, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν η ξαφνική ασθένεια του Μartin καθιστά αδύνατη την επικοινωνία τους, ο κόσμος της καταρρέει. Απεγνωσμένη να βρεθεί στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές του, αναθέτει στη σύζυγό του και εικαστικό Isla (Χολ), να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της, διεισδύοντας με αυτόν τον τρόπο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας».
EXCLUSIVE: Gillian Anderson and Rebecca Hall have been set to star in psychological thriller ‘The Portrait’ from writer-director Sara Colangelo https://t.co/nI7Y7Lvwqr— Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026
Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Τάλια Κλάινχεντλερ και Όσνατ Χάντελσμαν Κέρεν για την Pie Films, σε συνεργασία με τους Φραντσέσκα Κουάλμπου και Αλεσάντρο Σάμπα της ιταλικής The Apartment.
Η WME Independent και η UTA Independent Film Group διαχειρίζονται από κοινού τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM) που ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η Rocket Science έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις.
Σύμφωνα με το Deadline, η έναρξη της παραγωγής προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με τη Τζίλιαν και τη Ρεμπέκα», δήλωσε η Σάρα Κολάντζελο, προσθέτοντας: «Από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες».
Η Σάρα Κολάντζελο έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της «The Kindergarten Teacher», ριμέικ της ομώνυμης ισραηλινής ταινίας του Ναντάβ Λαπίντ, με πρωταγωνιστές τους Μάγκι Τζίλενχαλ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Πάρκερ Σεβάκ, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Αμερικανικής Μυθοπλασίας, στο Φεστιβάλ Σάντανς το 2018, όπου και απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, η ταινία αποκτήθηκε από το Netflix. Ακολούθησε το δράμα «Worth», με τους Μάικλ Κίτον, Στάνλεϊ Τούτσι και Έιμι Ράιαν, το οποίο έκανε, επίσης, πρεμιέρα στο Σάντανς το 2020 και προβλήθηκε από το Netflix.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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