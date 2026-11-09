Πετρέλαιο: Κάτω από τα 97 δολάρια το Brent, προσδοκίες αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 97 δολάρια το Brent, προσδοκίες αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Οι δηλώσεις Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για συμφωνία με το Ιράν, αν και οι επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον και οι νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία διατηρούν την αβεβαιότητα
Πτωτικά κινούνται σήμερα, Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.
Τα συμβόλαια του Brent υποχωρούν 1,6% στα 96,7 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από πτώση άνω του 16% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια.
Η εξέλιξη συνδέεται με τις αυξημένες προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να εγκρίνει νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η σύγκρουση, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
Η προοπτική αποκλιμάκωσης περιορίζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του αργού, ιδίως λόγω των απειλών για την ενεργειακή τροφοδοσία από την περιοχή και της κρίσιμης σημασίας των Στενών του Ορμούζ για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου.
Ωστόσο, η αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μετριάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε μέχρι στιγμής απαράδεκτες τις απαιτήσεις του Ιράν. Η τοποθέτησή του υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας.
Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία υπενθυμίζουν ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εμβληματικό κτίριο της οικονομικής συνοικίας του Ριάντ, καθώς και μικρής έκτασης φθορές σε γραφεία της Saudi Aramco, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας.
Τα συμβόλαια του Brent υποχωρούν 1,6% στα 96,7 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από πτώση άνω του 16% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια.
Η εξέλιξη συνδέεται με τις αυξημένες προσδοκίες για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να εγκρίνει νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η σύγκρουση, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
Απώλειες άνω του 13% την προηγούμενη εβδομάδαΤο Brent κατέγραψε πτώση άνω του 13% την περασμένη εβδομάδα, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι Δημοκρατικοί θα ασκήσουν πιέσεις για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Η προοπτική αποκλιμάκωσης περιορίζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του αργού, ιδίως λόγω των απειλών για την ενεργειακή τροφοδοσία από την περιοχή και της κρίσιμης σημασίας των Στενών του Ορμούζ για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου.
Ωστόσο, η αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μετριάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε μέχρι στιγμής απαράδεκτες τις απαιτήσεις του Ιράν. Η τοποθέτησή του υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας.
Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία υπενθυμίζουν ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στην περιοχή παραμένουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εμβληματικό κτίριο της οικονομικής συνοικίας του Ριάντ, καθώς και μικρής έκτασης φθορές σε γραφεία της Saudi Aramco, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας.
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