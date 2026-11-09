Πετρέλαιο: Κάτω από τα 97 δολάρια το Brent, προσδοκίες αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για συμφωνία με το Ιράν, αν και οι επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον και οι νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία διατηρούν την αβεβαιότητα