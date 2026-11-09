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Αποθέωση για τον Παυλίδη από την A Bola με πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στον Έλληνα επιθετικό
Αποθέωση για τον Παυλίδη από την A Bola με πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στον Έλληνα επιθετικό
Ο φορ της Μπενφίκα έκρινε το αποτέλεσμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Εστρέλα Αμαδόρα και η Α Bola τον αποθέωσε στο πρωτοσέλιδό της
Με καθοριστικό τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα έφυγε με ένα σπουδαίο τρίποντο από την έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.
Οι «αετοί» χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να πανηγυρίσουν τη νίκη με 3-2, καθώς ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς.
Το γκολ του Παυλίδη αποδείχθηκε καθοριστικό όχι μόνο για την έκβαση της αναμέτρησης, αλλά και για τη συνέχεια της προσπάθειας της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Λισαβόνας παρέμεινε σε απόσταση πέντε βαθμών από την πρωτοπόρο και αήττητη Πόρτο, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της στη διεκδίκηση του τίτλου.
Η καθοριστική στιγμή ήρθε έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Σέλντερουπ, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σκοράρει ο Έλληνας φορ και να χαρίσει στην ομάδα του μια δραματική νίκη.
Η εμφάνιση και κυρίως το νικητήριο τέρμα του Παυλίδη δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον πορτογαλικό Τύπο. Η A Bola αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στον διεθνή επιθετικό, επιλέγοντας ως κεντρικό μήνυμα τη λύτρωση της Μπενφίκα στις καθυστερήσεις.
Η πορτογαλική εφημερίδα έγραψε στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκρινε το παιχνίδι στις καθυστερήσεις έπειτα από μαγική ενέργεια του Σέλντερουπ».
Οι «αετοί» χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να πανηγυρίσουν τη νίκη με 3-2, καθώς ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς.
Το γκολ του Παυλίδη αποδείχθηκε καθοριστικό όχι μόνο για την έκβαση της αναμέτρησης, αλλά και για τη συνέχεια της προσπάθειας της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Λισαβόνας παρέμεινε σε απόσταση πέντε βαθμών από την πρωτοπόρο και αήττητη Πόρτο, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της στη διεκδίκηση του τίτλου.
Η καθοριστική στιγμή ήρθε έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Σέλντερουπ, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να σκοράρει ο Έλληνας φορ και να χαρίσει στην ομάδα του μια δραματική νίκη.
Η εμφάνιση και κυρίως το νικητήριο τέρμα του Παυλίδη δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον πορτογαλικό Τύπο. Η A Bola αφιέρωσε το πρωτοσέλιδό της στον διεθνή επιθετικό, επιλέγοντας ως κεντρικό μήνυμα τη λύτρωση της Μπενφίκα στις καθυστερήσεις.
Η πορτογαλική εφημερίδα έγραψε στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκρινε το παιχνίδι στις καθυστερήσεις έπειτα από μαγική ενέργεια του Σέλντερουπ».
09/11/2026 🗞️ #aboladodia https://t.co/NGcQ8oVCPm— A BOLA (@abolapt) November 9, 2026
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