Αντίστροφη μέτρηση για τα ενεργειακά μέτρα, συνεδριάζουν Eurogroup και ECOFIN
Αντίστροφη μέτρηση για τα ενεργειακά μέτρα, συνεδριάζουν Eurogroup και ECOFIN
Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες και το σχέδιο της Αθήνας να διευρύνει τα μέτρα στήριξης βάζοντας στο κάδρο ακόμα και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν
Παρτίδα σκληρού πόκερ, σε σκηνικό… Αγριας Δύσης στις αγορές και τις τιμές ενέργειας, αλλά με τους κανόνες που παίζεται το «παιχνίδι» στην Ευρώπη και με κρυφό χαρτί τον Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει περιθώρια πολιτικής και δημοσιονομικής ευελιξίας προκειμένου να μπορέσει να ανακοινώσει νέα και μεγαλύτερα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η αναμέτρηση είναι σκληρή και κάθε νέο «χτύπημα» κλιμακώνει την ένταση για τους παίκτες. Η Αθήνα, όμως, δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Προσπαθεί να τις διαμορφώσει.
Σημείο καμπής των εξελίξεων αποτελούν ασφαλώς οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Η «μεγάλη Τρίτη» άλλαξε τις ισορροπίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα στοιχήματα των αναλυτών πλέον για την επόμενη μέρα είναι αν η επιθετική πολιτική Τραμπ θα ενταθεί ή, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το Κογκρέσο και η πίεση της αντιπολίτευσης -και της εσωκομματικής ακόμα για τη διαδοχή του προέδρου- θα βάλει φρένο στη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως, έχει ίσως και άλλους άσους στο μανίκι και ίσως ετοιμάζει πολιτική ρελάνς: να επιχειρήσει δηλαδή -με σκοπό να διασώσει το προσωπικό του κύρος- να σταματήσει τουλάχιστον έναν από τους δύο μεγάλους πολέμους που καίνε τον πλανήτη, είτε στο Ιράν όπου έχει μεταφέρει το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής του εδώ και μισό χρόνο, είτε στην Ουκρανία ως προσωπικός μεσολαβητής προς τον Πούτιν.
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Ρυθμιστής οι ΗΠΑ
Σημείο καμπής των εξελίξεων αποτελούν ασφαλώς οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Η «μεγάλη Τρίτη» άλλαξε τις ισορροπίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα στοιχήματα των αναλυτών πλέον για την επόμενη μέρα είναι αν η επιθετική πολιτική Τραμπ θα ενταθεί ή, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το Κογκρέσο και η πίεση της αντιπολίτευσης -και της εσωκομματικής ακόμα για τη διαδοχή του προέδρου- θα βάλει φρένο στη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως, έχει ίσως και άλλους άσους στο μανίκι και ίσως ετοιμάζει πολιτική ρελάνς: να επιχειρήσει δηλαδή -με σκοπό να διασώσει το προσωπικό του κύρος- να σταματήσει τουλάχιστον έναν από τους δύο μεγάλους πολέμους που καίνε τον πλανήτη, είτε στο Ιράν όπου έχει μεταφέρει το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής του εδώ και μισό χρόνο, είτε στην Ουκρανία ως προσωπικός μεσολαβητής προς τον Πούτιν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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