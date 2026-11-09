Αντίστροφη μέτρηση για τα ενεργειακά μέτρα, συνεδριάζουν Eurogroup και ECOFIN

Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες και το σχέδιο της Αθήνας να διευρύνει τα μέτρα στήριξης βάζοντας στο κάδρο ακόμα και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν