Το τετ α τετ Στουρνάρα – Μυστακίδη και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα της ABBank
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Γιάννης Στουρνάρας Τέλης Μυστακίδης

Το τετ α τετ Στουρνάρα – Μυστακίδη και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα της ABBank

Τα χαμόγελα στο Domus, οι αναφορές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στη ναυτιλία και τις μικρότερες τράπεζες - Το σχέδιο της ABBank για το 2027, οι νέες επενδυτικές υπηρεσίες και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Το τετ α τετ Στουρνάρα – Μυστακίδη και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα της ABBank

Αν μια εικόνα συμπύκνωσε τη βραδιά της Aegean Baltic Bank (ABBank) στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας, ήταν το εγκάρδιο στιγμιότυπο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον Τέλη Μυστακίδη, βασικό μέτοχο της ABBank. Τα χαμόγελα και η άνεση ανάμεσα στους δύο δεν πέρασαν απαρατήρητα από έναν χώρο γεμάτο εφοπλιστές, τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς. Ούτε το ότι στη συνέχεια βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, μαζί με τον CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η φωτογραφία «έδενε» με όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας. Στην ομιλία του για την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης και της ελληνικής οικονομίας, ο κεντρικός τραπεζίτης έδωσε ξεχωριστή θέση σε δύο θέματα που αφορούν άμεσα στην ABBank: τη ναυτιλία και τα μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα.

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