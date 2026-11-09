Πιερρακάκης στο Eurogroup: Στην Άμυνα να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης με τη συμμετοχή Ρούτε οι κοινές προμήθειες και η συνεργασία των κρατών, υπό την πίεση πληθωρισμού και αυξημένου κόστους δανεισμού

Μαρκ Ρούτε, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη «να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε.



«Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε στο Eurogroup τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δίνουμε προτεραιότητα στην Άμυνα, καθώς προέχει η ποιότητα των προϋπολογισμών και των συνολικών δαπανών. Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξανόμενο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες δαπανών. Το Eurogroup έχει θέσει ως προτεραιότητα την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών και, υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα και στις αμυντικές δαπάνες.





Θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από τον κοινό συντονισμό. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές προμήθειες, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ευρώ που δαπανούμε για την Άμυνα. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους, ακριβώς λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι προϋπολογισμοί μας, αλλά και των ευρύτερων αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον.





Η διαδοχή στην ηγεσία της ΕΚΤ

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή. Όπως γνωστοποίησε, στη σημερινή συνεδρίαση θα παρουσιαστούν οι δύο υποψήφιοι που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από την Ισπανία ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και από την Ολλανδία ο Κλάας Νοτ.



«Πρόκειται περισσότερο για μια ενημερωτική συζήτηση παρά για ένα ζήτημα επί του οποίου θα ληφθεί σήμερα κάποια απόφαση. Όπως γνωρίζετε, η προθεσμία που είχαμε ορίσει έληξε την Παρασκευή. Έχουμε λάβει δύο εξαιρετικές υποψηφιότητες: εκείνη του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος από την Ισπανία και εκείνη του Κλάας Κνοτ από την Ολλανδία. Σήμερα, οι Υπουργοί των δύο χωρών θα παρουσιάσουν τους υποψηφίους και, στη διάρκεια της ημέρας, θα συναντηθώ με τον Αντόνιο Κόστα προκειμένου να συζητήσουμε τη διαδικασία. Στο παρελθόν, η διαδικασία αυτή καθοδηγούνταν από τους ηγέτες των κρατών-μελών, καθώς πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που βασίζεται στη συναίνεση.



Γνωρίζουμε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί παραδοσιακά, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε επίπεδο ηγετών. Επομένως, στο Eurogroup θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, αλλά σήμερα πρόκειται πρωτίστως για μια ενημέρωση και μια συζήτηση.



Κλείσιμο

Πρόκειται για ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια η Συνθήκη προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία στο άρθρο 283.

Παραδοσιακά, για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπονται διαδοχικά στάδια, με σύσταση, διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τελική απόφαση. Δεδομένου ότι η αρχική σύσταση του Συμβουλίου προέρχεται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, προηγείται φυσικά και συζήτηση στο Eurogroup.



Μια τέτοια συζήτηση πραγματοποιούμε σήμερα. Ωστόσο, όπως ανέφερα, ιστορικά πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που καθοδηγείται από τους ηγέτες. Αυτό έχει συμβεί σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν και αναμένουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και τώρα.



Στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup , αναφέρθηκε ο πρόεδρος, Κυριάκος Πιερρακάκης , προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Ερωτηθείς για τη σημερινή συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ,, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη «να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε.«Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε στο Eurogroup τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δίνουμε προτεραιότητα στην Άμυνα, καθώς προέχει η ποιότητα των προϋπολογισμών και των συνολικών δαπανών. Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξανόμενο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες δαπανών. Το Eurogroup έχει θέσει ως προτεραιότητα την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών και, υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα και στις αμυντικές δαπάνες.Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ορισμένα δε από αυτά, έχουν ήδη διαθέσει σημαντικούς πόρους, ενώ άλλα όχι. Αντιλαμβανόμαστε, όμως, ότι πλέον χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Συνεπώς, η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στα ευρύτερα οφέλη που μπορούν να προκύψουν (spillover effects), στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες για κοινές προμήθειες. Λέξεις-κλειδιά εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η αξιοποίηση των συνεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από τον κοινό συντονισμό. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές προμήθειες, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ευρώ που δαπανούμε για την Άμυνα. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους, ακριβώς λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι προϋπολογισμοί μας, αλλά και των ευρύτερων αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον.Στο ζήτημα της διαδοχής στην ηγεσία τηςαναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή. Όπως γνωστοποίησε, στη σημερινή συνεδρίαση θα παρουσιαστούν οι δύο υποψήφιοι που έχουν ήδη ανακοινωθεί, από την Ισπανία οκαι από την Ολλανδία ο«Πρόκειται περισσότερο για μια ενημερωτική συζήτηση παρά για ένα ζήτημα επί του οποίου θα ληφθεί σήμερα κάποια απόφαση. Όπως γνωρίζετε, η προθεσμία που είχαμε ορίσει έληξε την Παρασκευή. Έχουμε λάβει δύο εξαιρετικές υποψηφιότητες: εκείνη του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος από την Ισπανία και εκείνη του Κλάας Κνοτ από την Ολλανδία. Σήμερα, οι Υπουργοί των δύο χωρών θα παρουσιάσουν τους υποψηφίους και, στη διάρκεια της ημέρας, θα συναντηθώ με τον Αντόνιο Κόστα προκειμένου να συζητήσουμε τη διαδικασία. Στο παρελθόν, η διαδικασία αυτή καθοδηγούνταν από τους ηγέτες των κρατών-μελών, καθώς πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που βασίζεται στη συναίνεση.Γνωρίζουμε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί παραδοσιακά, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε επίπεδο ηγετών. Επομένως, στο Eurogroup θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, αλλά σήμερα πρόκειται πρωτίστως για μια ενημέρωση και μια συζήτηση.Αναφέρθηκα στην προθεσμία που έχει θέσει η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ. Στόχος μας είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του έτους.Πρόκειται για ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια η Συνθήκη προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία στο άρθρο 283.Παραδοσιακά, για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπονται διαδοχικά στάδια, με σύσταση, διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τελική απόφαση. Δεδομένου ότι η αρχική σύσταση του Συμβουλίου προέρχεται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, προηγείται φυσικά και συζήτηση στο Eurogroup.Μια τέτοια συζήτηση πραγματοποιούμε σήμερα. Ωστόσο, όπως ανέφερα, ιστορικά πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που καθοδηγείται από τους ηγέτες. Αυτό έχει συμβεί σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν και αναμένουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και τώρα.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε τρεις κενές θέσεις προς πλήρωση, κάτι που είναι αρκετά πρωτοφανές. Στο παρελθόν, συζητούσαμε μεμονωμένα για τη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ. Το γεγονός ότι αυτή τη φορά υπάρχουν τρεις θέσεις προς πλήρωση ταυτόχρονα έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις, ακόμη και στον δημοσιογραφικό κόσμο, για το ενδεχόμενο μιας συνολικής συμφωνίας που θα αφορά και τις τρεις. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να διευκόλυνε τη διαδικασία. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για απόφαση που θα ληφθεί σε επίπεδο ηγετών» δήλωσε.