Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά απορριματοφόρο

Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες

Ο οδηγός είχε κατέβει για να μαζέψει σκουπίδια όταν το όχημα άρχισε να κινείται προς τη θάλασσα

Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες
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Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας, ηλεκτρικό απορριμματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Το μικρό όχημα πραγματοποιούσε το προγραμματισμένο του δρομολόγιο και βρισκόταν στην οδό Αφεντούλιεφ στο Ενετικό λιμάνι, πίσω από το λιμεναρχείο. Ενώ ο οδηγός είχε αποβιβαστεί από το όχημα και περισυνέλλεγε απορρίμματα, αυτό ξεκίνησε να κινείται προς τη θάλασσα, πέφτοντας πάνω σε τραπέζι γνωστής καφετέριας του λιμένα.



Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες
Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες


Στο τραπέζι βρίσκονταν καθισμένα δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο.

Τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο, ερευνώνται από τις αρχές, ενώ ο οδηγός μετέβη στο λιμεναρχείο όπου δίνει κατάθεση.

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Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες
Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες
Ηλεκτρικό απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, δύο τραυματίες


«Ένα ατυχές γεγονός» χαρακτήρισε το τροχαίο ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οποία προσέκρουσε το απορριμματοφόρο, το οποίο «ευτυχώς έγινε Δευτέρα και όχι την Κυριακή». Ο ίδιος, μιλώντας για την αποκομιδή με το σύστημα πόρτα- πόρτα ανέφερε ότι «η υπηρεσία του δήμου είναι εξαιρετική. Τρία χρόνια που γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται πολύ διακριτικά και προσεκτικά. Για ποιον λόγο έφυγε το αυτοκίνητο, θα ερευνηθεί».


Πηγή: flashnews
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