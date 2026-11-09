Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαγόρασε την Greek Air: Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί, οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι στρατηγικές συνεργασίες
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαγόρασε την Greek Air: Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί, οι αναπτυξιακές προοπτικές και οι στρατηγικές συνεργασίες
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά τον έλεγχο της Greek Air, ενισχύοντας την παρουσία της στην τεχνική συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων
Υπό τον έλεγχο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιήλθε η Greek Air. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της δραστηριότητάς της σε νέους τομείς, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού ελέγχου στην ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών.
Το deal, όπως έχει αναφέρει το Newmoney.gr, κυοφορούνταν εδώ και αρκετούς μήνες, με την Greek Air να αποτελεί «πολύφερνη νύφη».
Η εταιρεία διαθέτει νεόκτιστη έδρα στο Κορωπί (σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»), καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα ελικοδρόμια στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το deal, όπως έχει αναφέρει το Newmoney.gr, κυοφορούνταν εδώ και αρκετούς μήνες, με την Greek Air να αποτελεί «πολύφερνη νύφη».
Η εταιρεία διαθέτει νεόκτιστη έδρα στο Κορωπί (σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»), καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα ελικοδρόμια στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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