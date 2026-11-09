Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το sell off – Οι τράπεζες δίνουν τον ανοδικό παλμό
Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το sell off – Οι τράπεζες δίνουν τον ανοδικό παλμό
Σε συντονισμό με τις διεθνείς αγορές η Αθήνα - Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE
Με rebound ξεκινά η δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα έπειτα από τις ισχυρές απώλειες που προηγήθηκαν.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,2% και διαπραγματεύεται στις 2.583,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.560,05 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,26 μονάδες.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική, στο 20,4%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,2% και διαπραγματεύεται στις 2.583,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.560,05 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.587,26 μονάδες.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν περιθώρια ανάκαμψης έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η σταδιακή βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις, χωρίς ωστόσο να αίρει την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.
Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε από τις παρυφές των 2.550 μονάδων, έχοντας καταγράψει συνολικές απώλειες 4,1% στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με πτώση 2,51%, σε συνέχεια της διόρθωσης 4,36% που σημειώθηκε τον Οκτώβριο. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η απόδοση του ΧΑ από τις αρχές του έτους παραμένει θετική, στο 20,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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