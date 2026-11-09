Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη μετά το sell off – Οι τράπεζες δίνουν τον ανοδικό παλμό

Σε συντονισμό με τις διεθνείς αγορές η Αθήνα - Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου και οι επικείμενες αναθεωρήσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE