Metlen: Νέο αμυντικό deal με τη γαλλική Naval Group – Παραγωγή στην Ελλάδα
Metlen: Νέο αμυντικό deal με τη γαλλική Naval Group – Παραγωγή στην Ελλάδα
Νέα σύμβαση για τορπιλοθύρες σε διεθνή ναυτικά προγράμματα - Διευρύνεται η συνεργασία με νέα ανάθεση στην M Technologies - Η εν λόγω ανάθεση διευρύνει την υφιστάμενη βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών και ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας
Η METLEN, μέσω της M Technologies, υπέγραψε νέα σύμβαση με τη Naval Group για την κατασκευή και προμήθεια πρόσθετων τορπιλοθυρών για τα διεθνή ναυτικά προγράμματα του γαλλικού ομίλου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η νέα ανάθεση διευρύνει μια ενεργή βιομηχανική συνεργασία και ενισχύει τη συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας.
Η συμφωνία αφορά τη διεθνή δραστηριότητα της Naval Group. Η σημασία της έγκειται στην ανάθεση πρόσθετου κατασκευαστικού έργου στην Ελλάδα, με βάση την τεχνογνωσία, την παραγωγική επάρκεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της M Technologies. Η επαναλαμβανόμενη επιλογή της από τη Naval Group αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας της METLEN ως διεθνούς βιομηχανικού εταίρου.
Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες βιομηχανικές υποδομές της M Technologies και την τεχνογνωσία της στις σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, στις πιστοποιημένες συγκολλήσεις και στην κατασκευή υψηλής ακρίβειας για κρίσιμα ναυτικά συστήματα. Η νέα ανάθεση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις υψηλές τεχνικές, ποιοτικές και παραγωγικές απαιτήσεις ενός κορυφαίου διεθνούς ναυπηγικού ομίλου.
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Η συμφωνία αφορά τη διεθνή δραστηριότητα της Naval Group. Η σημασία της έγκειται στην ανάθεση πρόσθετου κατασκευαστικού έργου στην Ελλάδα, με βάση την τεχνογνωσία, την παραγωγική επάρκεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της M Technologies. Η επαναλαμβανόμενη επιλογή της από τη Naval Group αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας της METLEN ως διεθνούς βιομηχανικού εταίρου.
Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες βιομηχανικές υποδομές της M Technologies και την τεχνογνωσία της στις σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, στις πιστοποιημένες συγκολλήσεις και στην κατασκευή υψηλής ακρίβειας για κρίσιμα ναυτικά συστήματα. Η νέα ανάθεση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις υψηλές τεχνικές, ποιοτικές και παραγωγικές απαιτήσεις ενός κορυφαίου διεθνούς ναυπηγικού ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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