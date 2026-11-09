Metlen: Νέο αμυντικό deal με τη γαλλική Naval Group – Παραγωγή στην Ελλάδα

Νέα σύμβαση για τορπιλοθύρες σε διεθνή ναυτικά προγράμματα - Διευρύνεται η συνεργασία με νέα ανάθεση στην M Technologies - Η εν λόγω ανάθεση διευρύνει την υφιστάμενη βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών και ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας