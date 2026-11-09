Τράπεζες και servicers μετρούν τις αντοχές των τιτλοποιήσεων, τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο
Τράπεζες και servicers μετρούν τις αντοχές των τιτλοποιήσεων, τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο
Τράπεζες και servicers εξετάζουν τις αντοχές των τιτλοποιήσεων απέναντι σε χαμηλότερες ανακτήσεις και καθυστερήσεις πλειστηριασμών - Στο επίκεντρο βρίσκονται senior ομόλογα 17 δισ. ευρώ, οι κρατικές εγγυήσεις και το ενδεχόμενο πρόσθετων προβλέψεων για τις ελληνικές τράπεζες
Ασκήσεις τρέχουν άτυπα οι τράπεζες και οι servicers, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της εποπτείας στη διαχείριση των δανείων, αλλά και η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, μπορούν να επηρεάσουν τις ανακτήσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να τεθούν υπό πίεση οι υποχρεώσεις αποπληρωμής των senior ομολόγων του «Ηρακλή».
Το ενδιαφέρον είναι εύλογο, καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των κρατικά εγγυημένων senior ομολόγων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της CrediaBank κινείται στην περιοχή των 17 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τίτλους που βρίσκονται στην κορυφή της σειράς αποπληρωμής των τιτλοποιήσεων και καλύπτονται από εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην πράξη, η ομαλή εξυπηρέτησή τους εξαρτάται από το κατά πόσο οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που προβλέπουν τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων. Επομένως, οι δικαστικές αποφάσεις, οι νέοι κανόνες λειτουργίας των servicers και οι καθυστερήσεις στις αναγκαστικές εκτελέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές από τις οποίες πληρώνονται τα ομόλογα.
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Το ενδιαφέρον είναι εύλογο, καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των κρατικά εγγυημένων senior ομολόγων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της CrediaBank κινείται στην περιοχή των 17 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τίτλους που βρίσκονται στην κορυφή της σειράς αποπληρωμής των τιτλοποιήσεων και καλύπτονται από εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην πράξη, η ομαλή εξυπηρέτησή τους εξαρτάται από το κατά πόσο οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που προβλέπουν τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων. Επομένως, οι δικαστικές αποφάσεις, οι νέοι κανόνες λειτουργίας των servicers και οι καθυστερήσεις στις αναγκαστικές εκτελέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές από τις οποίες πληρώνονται τα ομόλογα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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