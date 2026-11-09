Τράπεζες και servicers μετρούν τις αντοχές των τιτλοποιήσεων, τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο

Τράπεζες και servicers εξετάζουν τις αντοχές των τιτλοποιήσεων απέναντι σε χαμηλότερες ανακτήσεις και καθυστερήσεις πλειστηριασμών - Στο επίκεντρο βρίσκονται senior ομόλογα 17 δισ. ευρώ, οι κρατικές εγγυήσεις και το ενδεχόμενο πρόσθετων προβλέψεων για τις ελληνικές τράπεζες